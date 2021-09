രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട അഫ്ഗാന്‍ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് അമേരിക്കന്‍ നാറ്റോ സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാറിയതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാനികൾ രാജ്യം വിടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ അഫ്ഗാനികളും അമേരിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരും അടങ്ങുന്നവര്‍ യാത്രക്കാരായ നാല് വിമാനങ്ങള്‍ താലിബാന്‍ പിടിച്ചുവച്ചെതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മസാരെ ഷരീഫ് നഗരത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് യാത്രക്കാര്‍ സഹിതം വിമാനങ്ങള്‍ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുള്ളത്. മതിയായ യാത്രാ രേഖകളില്ലാത്തവരെയാണ് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അഫ്ഗാന്‍ ഒഫീഷ്യലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എപി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം, അമേരിക്കന്‍-നാറ്റോ സൈന്യവുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നവരും താലിബാനെ എതിര്‍ത്തിരുന്നവരുമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗവുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ഇവരെ ഫലത്തില്‍ ബന്ദികളാക്കിവച്ച് വിലപേശുകയാണ് താലിബാന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഫോക്‌സ് ന്യൂസിനോട് ഹൗസ് ഫോറിന്‍ അഫയേഴ്‌സ് കമ്മിറ്റി അംഗം മൈക്കല്‍ മക്കൗള്‍ പറഞ്ഞത്.

ആറ് വിമാനങ്ങള്‍ വരെ ഇത്തരത്തില്‍ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

മസാരെ ഷരീഫ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരുള്ള ആറോളം വിമാനങ്ങള്‍ പിടിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിലുള്ളവരുമായും പിടിച്ചുവച്ചവരുമായും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യങ്ങള്‍ പടിപടിയായി ഉയര്‍ത്തുന്ന സമീപനമാണ് താലിബാന്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മക്കൗള്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്തില്‍ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇവരെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് താലിബാന്‍ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

അതേസമയം, നാല് വിമാനങ്ങളിലുള്ളവരെയാണ് ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അഫ്ഗാന്‍ ഒഫീഷ്യലുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് എപി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. യാത്രക്കാര്‍ വിമാനങ്ങളിലല്ല മറിച്ച് ഹോട്ടലുകളിലാണ് തങ്ങുന്നതെന്നും അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കന്‍–ജര്‍മന്‍ സൈന്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന കമ്പനികളുമായി ബന്ധമുള്ളവരും കരാറുകാരുടെ അടുപ്പക്കാരുമാണെന്നാണ് ഇവരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗത്തിനും മതിയായ യാത്രാ രേഖകളില്ലെന്നും എപി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നിലവില്‍ മസാരെ ഷരീഫ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും തുര്‍ക്കിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് വിമാന സര്‍വീസുള്ളത്. അതേസമയം, ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട വിമാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ദോഹയിലേക്കാണ് പറക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇവരുടെ വിമാനങ്ങള്‍ ആരാണ് ചാര്‍ട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങിയതിനൊപ്പം വിദേശികള്‍കള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ആയിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാനികളാണ് സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ടത്. ഇനിയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വിടാന്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍കാരെ പുറത്തെത്തിക്കാന്‍ താലിബാന്‍ നേതൃത്വവുമായി അമേരിക്ക ചര്‍ച്ച തുടരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Taliban Reportedly Blocks At Least Four Planes With Refugees, Americans From Departing Afghanistan