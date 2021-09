താലിബാൻ അഫ്ഗാനിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ മന്ത്രിസഭ, ഭീകരനിലപാടുള്ളവരുടെ ആധിക്യം മൂലം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഇടക്കാല സർക്കാരിലെ 14 അംഗങ്ങളാണ് ഭീകരപട്ടികകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളവർ. പ്രധാനമന്ത്രി മുല്ല മുഹമ്മദ് ഹസൻ അഖുന്ദ്, ഉപപ്രധാനമന്ത്രിമാരായ മുല്ല ബറാദർ, മൗലവി അബ്ദുൽ സലാം ഹനഫി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയാണിത്.



ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സിറാജുദ്ദീൻ ഹഖാനിയാണ്. യുഎസ് ഒരു കോടി ഡോളർ തലയ്ക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹഖാനി, ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഭീകരശൃംഖലയുടെ നേതാവാണ്. ഈ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ച ജലാലുദ്ദീൻ ഹഖാനിയുടെ മകനാണു സിറാജ്. എഫ്ബിഐയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഇയാളുണ്ട്.

ഇയാളുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം യുഎസിനും സഖ്യത്തിനും തീരാത്ത നാണക്കേടാണു രാജ്യാന്തര മേഖലയിൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനൊഴിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സമീപരാജ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കരുതലോടെയാണ് ഈ നീക്കത്തിനെ കാണുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെയാണു സിറാജുദ്ദീൻ ഹഖാനിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണമെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

അഫ്ഗാന്റെ പുതിയ സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയായ ഖൈറുല്ല ഖൈർക്വ, 2002 മുതൽ 2014 വരെ 12 വർഷം ക്യൂബയിലെ ഗ്വാണ്ടനാമോ ജയിലിൽ തടവുപുള്ളിയായിരുന്നു. ഉസാമ ബിൻ ലാദനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഖൈർക്വ പുലർത്തിയിരുന്നെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

ഉപ പ്രതിരോധമന്ത്രിയായ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ, അതിർത്തിരക്ഷാ മന്ത്രിയായ നൂറുല്ല നൂരി തുടങ്ങിയവരും ഗ്വാണ്ടനാമോയിൽ ദീർഘകാലം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരാണ്. 1998ൽ വടക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന നഗരമായ മസാരെ ഷെറീഫ് താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയത് ഭീകരമായ കൂട്ടക്കൊലയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ്. ഉസ്ബെക്, താജിക് വിഭാഗങ്ങളാണ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയായവരിൽ അധികവും. അന്ന് മസാരെ ഷെറീഫ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരായാണ് മുഹമ്മദ് ഫാസിലും നൂറുല്ല നൂരിയും സംശയിക്കപ്പെടുന്നത്.

പിഎച്ച്ഡിക്കും മാസ്റ്റർ ബിരുദത്തിനുമൊന്നും വിലയില്ലെന്നും ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത താലിബാൻ നേതാക്കൾ എത്ര കേമൻമാരാണെന്നും നിയുക്ത അഫ്ഗാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുനീർ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിലവിലെ താലിബാൻ മന്ത്രിസഭയെ മുൻപുണ്ടായ ഗനി സർക്കാരുമായും രാജ്യാന്തരരംഗം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അഷ്റഫ് ഗനി നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിലൊരാളായ മുഹമ്മദ് സർവാർ ഡാനിഷിന് നിയമത്തിലും ജേണലിസത്തിലും ഡിഗ്രികളും പേരിൽ 700 അക്കാദമിക് ലേഖനങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രമുഖനും അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനം വഹിച്ചയാളുമായ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ല മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി നേടിയ ഡോക്ടറായിരുന്നു.

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സലാഹുദീൻ റബാനിക്ക് ബ്രിട്ടനിലെ കിങ്സ്റ്റൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭയിലെ വനിതാക്ഷേമ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡെൽബർ നസീറിക്ക് ഇന്റർനാഷനൽ റിലേഷൻസിൽ ബിരുദമുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു വനിതാ മന്ത്രിയായിരുന്ന നർഗീസ് നെഹാന് എംബിഎ ബിരുദവുമുണ്ടായിരുന്നു.

