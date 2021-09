സൈന്യം, ഡ്രോൺ, പൊലീസ്... ജയിൽ തുരന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പലസ്തീൻകാരെ ഇസ്രയേൽ പിടികൂടി

ഇസ്രയേലിൽ ജയിൽമുറിയുടെ സിങ്കിനടിയിലൂടെ തുരങ്കമുണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെട്ട ആറ് പലസ്തീൻകാരിൽ നാലുപേരെ ഇസ്രയേൽ സ്പെഷൽ പൊലീസ് പിടികൂടി. വടക്കൻ ഇസ്രയേലിലെ അതീവ സുരക്ഷിതമായ ഗിൽബോവ തടവറയിൽ നിന്നാണു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ തടവുപുള്ളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തങ്ങളുടെ എല്ലാ സാങ്കേതിക സുരക്ഷയെയും ഭേദിച്ചു നടത്തിയ ജയിൽച്ചാട്ടം ഇസ്രയേലിനു കനത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുകയും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാർത്തയായി വരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജെനിൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു തടവുചാടിയവരെല്ലാം.



തടവുപുള്ളികളിലെ പ്രമുഖനായ സാകാരിയ സുബൈദി, മഹ്മൂദ് അർദാ എന്നിവരെ ക്ഫാർ ടവോർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണു പിടികൂടിയത്. ഇവിടെ ഒരു ട്രക്കിനു കീഴിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. യാക്കൂബ് മുഹമ്മദ് ഖദ്രി, മുഹമ്മദ് അർദാ എന്ന മറ്റു രണ്ടുപേരെ നസ്റത്തിൽ നിന്നും പൊലീസ് പിന്നീട് പിടികൂടി. മുനാദിൽ നഫായാത്, ഇഹാം കഹാംജി എന്നിവരെ ഇനിയും പിടികൂടാൻ ഇസ്രയേലിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരിൽ ഒരാൾ ഇസ്രയേലിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നാണു ഇസ്രയേലി അധികൃതരുടെ വിശ്വാസം, മറ്റെയാൾ വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലേക്കു കടന്നിരിക്കാമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

രക്ഷപ്പെട്ട തടവുകാരെ പിടികൂടാനായി ഇസ്രയേൽ പൊലീസിനൊപ്പം ഐഡിഎഫ് സൈന്യം, ഷിൻ ബെറ്റ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ ഏജൻസി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയായി ഡ്രോണുകളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും വിമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് വൻ തിരച്ചിലാണ് ഇതിനായി നടത്തിയത്.

ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രം ഷോഷാങ്ക് റിഡംഷന്റെ കഥയുമായി സാമ്യമുള്ള സംഭവമെന്നായിരുന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ഈ തടവുചാട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഷോഷാങ്ക് റിഡംഷനിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രമായ ആൻഡി ഡുഫ്രെൻ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് കാലങ്ങളോളം ജയിൽ ഭിത്തി കുഴിച്ചാണു തുരങ്കമുണ്ടാക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. തടവുമുറിയിലെ സിങ്കിനു താഴേക്ക് ഒരു ദ്വാരം കുഴിക്കുകയാണ് തടവുപുള്ളികൾ ചെയ്തത്. മാസങ്ങളോളം സമയമെടുത്ത് ഈ കുഴി ജയിൽമതിലിനു പുറത്തുവരെയെത്തിക്കാൻ ഇവർക്കു കഴിഞ്ഞു. തുരുമ്പുപിടിച്ച സ്പൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഇതു സാധിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

2004 ൽ സംഭവിച്ച പലസ്തീൻ പ്രക്ഷോഭത്തിനു ശേഷമാണു ഗിൽബോവ തടവറ ഇസ്രയേൽ തുറന്നത്. തടവറയിൽ കഴിയുന്നവരിലേറെയും പലസ്തീൻകാരാണ്. നൂറുകണക്കിനു പേർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട സാകാരിയ സുബൈദി ഒരു പലസ്തീനിയൻ സംഘടനയുടെ മേധാവിയായിരുന്നു. സകാരിയ സുബൈദിയുടെയും മഹ്മൂദ് അർദായുടെയും ഷൂ അടയാളങ്ങൾ വച്ച് ഇസ്രയേൽ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഇവർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിഗററ്റ് പായ്ക്കറ്റുകളും മറ്റും ഇവരിലേക്കെത്തുന്നതിനു പൊലീസിനു സഹായകമായി. ജയിൽ ചാടിയ ശേഷം നസ്റത്തിലെത്തിയ മുഹമ്മദ് ഖദ്രി, മുഹമ്മദ് അർദാ എന്നീ തടവുപുള്ളികളെ അവിടത്തെ നാട്ടുകാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പൊലീസിനു വിവരം കൊടുത്തതാണു ഇവരെ പിടികൂടുന്നതിലേക്കു നയിച്ചത്.

English Summary: Israel catches four of six Palestinian militants who escaped from jail