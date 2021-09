ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സഹാറാ മേഖലയുടെ തലവനായ അദ്‌നാൻ അബു വാലിദ് അൽ സഹ്‌റാവിയെ സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഫ്രാൻസ് അറിയിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയായ സാഹേലിൽ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം ദീർഘനാളായി ഭീകരരുമായി പോരാട്ടത്തിലാണ്.



സാഹേൽ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളായ മാലിക്കും നൈജറിനുമിടയ്ക്കാണ് ഐഎസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റവും ശക്തം. ഇവിടെ വച്ചാണോ സഹ്‌റാവി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഫ്രാൻസ് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. സാഹേലിൽ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം നടത്തിയ ദൗത്യങ്ങളായ സെർവാൽ, ബാർഖേൻ എന്നിവയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് സൈനികരോടു നീതി പുലർത്തുന്നതാണ് പുതിയ സംഭവവികാസമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ അറിയിച്ചു. സഹേലിലെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഫ്‌ളോറൻസ് പാറ്റിയും പറഞ്ഞു.

2017ൽ നൈജറിൽ നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ 4 യുഎസ് സൈനികരും അത്ര തന്നെ നൈജർ സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് സഹ്‌റാവി ശ്രദ്ധേയനായിത്തുടങ്ങിയത്. സഹേൽ മേഖലയിൽ നിന്നു പല വിദേശികളും കാണാതായതിൽ സഹ്‌റാവിക്കു പങ്കുണ്ട്. 2016ൽ നൈജറിൽ നിന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ യുഎസ് പൗരനായ ജെഫ്രി വുഡ്‌കേ ഇതിന് ഉദാഹരണം. വുഡ്‌കേയെ ഇതുവരെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.

പടിഞ്ഞാറൻ സഹാറയിലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച സഹ്‌റാവി തുടർന്ന് അൽജിറിയയിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്നു വടക്കൻ മാലിയിലെത്തിയ ശേഷം മുജാവോ എന്ന ഭീകരസംഘടനയിൽ ചേർന്നു. താമസിയാതെ സഹ്‌റാവി അതിന്‌റെ നേതാവായി ഉയരുകയും മാലിയിലെ ഗാവോ പട്ടണം തന്‌റെ അധീനതയിലാക്കി അവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്തു. അൽഖായിദയോട് വിധേയത്വം പുലർത്തിയ ഭീകരഗ്രൂപ്പായിരുന്നു മുജാവോ.

ഇടയ്ക്ക് ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം ഇവർക്കെതിരെ സൈനികനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ശിഥിലമായി. എന്നാൽ ഇവർ പിന്നീട് വീണ്ടും ഒത്തുചേരുകയും മുജാവോ വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തു. 2015ൽ സഹ്‌റാവി അൽഖായിദയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറിൽ ചേരുന്നതായി അറിയിച്ചു.

യുഎസ് സർക്കാർ തലയ്ക്ക് അൻപതു ലക്ഷം ഡോളർ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഭീകരനാണു സഹ്‌റാവി. സഹാറയിലൂടെ ആഫ്രിക്കയുടെ കിഴക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് മേഖലകൾ തൊടുന്ന ഇടനാഴിയായ സഹേലിൽ സെനഗൽ, ഗാംബിയ, മൗറിട്ടാനിയ, മാലി, ബുർകിന ഫാസോ, നൈജർ, നൈജീരിയ, ചാഡ്, സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, സുഡാൻ, തെക്കൻ സുഡാൻ, എറിത്രിയ, എത്യോപിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പണ്ട് കൊളോണിയൽ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന സഹേൽ മേഖലയിൽ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം 2010നു ശേഷം ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2015ലെ പാരിസ് സ്‌ഫോടനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെയുള്ള ഭീകരരുടെ പ്രതികരണമായിരുന്നു. പടിപടിയായി സഹേലിലെ തങ്ങളുടെ സേനാസാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കാൻ ഫ്രാൻസ് പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടെയാണു സഹ്‌റാവിയുടെ മരണം.

English Summary: France After Its Troops Kill ISIS Head In Greater Sahara