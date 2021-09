റിവേഴ്‌സ് എൻജിനീയറിങ് പാക്കിസ്ഥാനു പുത്തരിയല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുൻ പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് ലണ്ടനിലിരുന്ന് നിർണായകമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ മിസൈൽ പദ്ധതി രൂപപ്പെട്ടത്തിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു അത്. പണ്ട് അഫ്ഗാനിലെ അൽഖായിദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് യുഎസ് അയച്ച ഒരു മിസൈൽ ലക്ഷ്യം തെറ്റി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ബലോചിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ വന്നു വീണു. ഇതു കണ്ടെടുത്ത ശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിവേഴ്‌സ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ മനസ്സിലാക്കി പുതിയ മിസൈലുകൾക്കു രൂപം നൽകിയെന്ന് നവാസ് ഷെറീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസം യുഎസ് മിസൈലുകൾക്ക് മേൽ റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് നടത്തിയായിരുന്നു.



ഇപ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് പാക്കിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾക്കു മേലും വാഹനങ്ങൾക്കു മേലും നടത്തുമോയെന്ന് ഭീഷണി രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിനുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഉന്നത ഏവിയേഷൻ സാങ്കേതികവിദഗ്ധർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാബൂളിലെത്തി. അഫ്ഗാനിലെ ബാഗ്രാം എയർഫീൽഡ് സന്ദർശിച്ച ഇവർ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട യുഎസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇവ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ തേടിയായിരുന്നു ഈ വരവ്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഭീകരസംഘടനകളുടെ കൈവശം എത്തിയാൽ മധ്യേഷ്യയ്ക്കു മൊത്തം അത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുമെന്നാണു ചില രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

ചൈനയുമായുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ അടുപ്പവും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. 2017ൽ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എഫ് 16 വിമാനങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ചൈനയ്ക്ക് രഹസ്യമായി റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്തു പഠിക്കാനായി നൽകിയിരുന്നു. ഇതു വലിയ വിവാദമായി. ചൈന ഹെലിക്കോപ്റ്റർ റിസർച് ആൻഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ച സെഡ് 20 എന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പലരും ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് യുഎസിന്റെ വിഖ്യാതമായ ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക് ഹെലിക്കോപ്റ്ററിനെപ്പോലിരിക്കുന്നു. 2011ൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിൽ ഉസാമ ബിൻലാദനെ വധിച്ച യുഎസ് നേവി സീൽ സംഘം സഞ്ചരിച്ചത് ഈ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളിലായിരുന്നു. അന്ന് അബോട്ടാബാദിലെ ലാദന്റെ വീട്ടുപരിസരത്ത് പറന്നിറങ്ങിയ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളിൽ ഒരെണ്ണം ലാൻഡിങ് പിഴവുമൂലം തകർന്നിരുന്നു. ഇവിടം സന്ദർശിച്ച ചൈനീസ് വിദഗ്ധർ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നു സെഡ് 20 ഹെലിക്കോപ്റ്ററിനു രൂപം നൽകിയിരിക്കാം എന്നാണ് അനുമാനം. യുഎസിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന, ആർക്കും പിടികൊടുക്കാതെ രഹസ്യമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള നൂതന കോപ്റ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യ അതോടെ ചൈനയുടെ കൈക്കലായി. വലിയ പിഴവായിരുന്നു ഇത്.

ഇപ്പോഴെങ്ങുമല്ല ഈ പാക്ക്– ചൈനാ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയത്. 1998ൽ താലിബാനെതിരെ യുഎസ് പ്രയോഗിച്ച ഒരു ടോമഹോക് മിസൈൽ പൊട്ടിയില്ല. ഇതു പാക്ക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈനയ്ക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്തു. യുഎസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മിസൈലുകളിലൊന്നായ ടോമഹോക്കിന്റെ ഘടനയും ശക്തിയും ദൗർബല്യവും പഠിക്കാൻ ഇതോടെ ചൈനയ്ക്ക് അവസരമൊരുങ്ങി.

ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് സൈന്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയ ആയുധങ്ങളും സൈനിക വാഹനങ്ങളും റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. യുഎസിന്റെ അപ്പാച്ചേ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ചൈനയും റഷ്യയും റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് മുൻപ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

83 ബില്യൺ ഡോളർ അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി യുഎസിനു ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ 28 ബില്യണോളം ആയുധങ്ങൾക്കും ചെലവായി. യുഎസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ ജേക്ക് സള്ളിവൻ, എത്രത്തോളം ആയുധങ്ങൾ താലിബാന്റെ കൈവശമെത്തിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ നല്ലൊരു ഭാഗം എത്തിക്കാണും എന്ന് ഇതിനിടെ പ്രസ്താവിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. താലിബാൻ യുഎസ് നിർമിത ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ പറത്തുന്നതും അത്യാധുനിക തോക്കുകൾ കൈയിലേന്തി നടക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിലെ യുഎസിന്റെ സ്പെഷൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഫോർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ (സിഗർ) പുറത്തു വിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം 33 എംഐ 17, 33 യുഎച്ച് 60 ബ്ലാക്ക്ഹോക്ക്, 43 എംഡിഎസ് 530 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ താലിബാന്റെ കൈവശമായിട്ടുണ്ട്.‍ ഇതോടൊപ്പം 23 സൂപ്പർ ടുകാനോ എയർക്രാഫ്റ്റ്, 28 സെസ്ന 208 എയർക്രാഫ്റ്റ്, 10 സെസ്ന എസി 208 സ്ട്രൈക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നീ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും താലിബാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധാരാളം തോക്കുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 64,363 മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ, 1,26,295 പിസ്റ്റളുകൾ., 176 പീരങ്കികൾ തുടങ്ങിയവ.

ഇതോടൊപ്പം ഹംവി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ സൈനിക വാഹനങ്ങളും താലിബാനു കിട്ടി.

ഒപ്പം 155 മൈൻപ്രൂഫ് വാഹനങ്ങൾ, 634 എം1117 കവചിത വാഹനങ്ങൾ, 169 വിഐപി കവചിത വാഹനങ്ങൾ, 42000 പിക്ക് അപ്പ് ട്രക്കുകൾ, എസ്‌യുവികൾ തുടങ്ങിയവയും. ഇതല്ലാതെ വേറെ എത്രത്തോളം ആയുധങ്ങളും വിമാനമുൾപ്പെടെ വാഹനങ്ങളും നഷ്ടമായെന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല. ഇവയിൽ മിക്കതും ഉപയോഗശൂന്യമാക്കിയെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞെങ്കിലും റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ സാധ്യത ഇതുകൊണ്ടു നശിക്കുന്നില്ല.

English Summary: ‘Pak Engineers In Kabul To Check Choppers Left By US’