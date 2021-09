അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയിലേയും ബഹിരാകാശ സേനയിലേയും മൂന്നിലൊന്ന് വനിതാ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സേനയിലെ വര്‍ഗ, വംശ, ലിംഗ ഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരമുള്ളത്. വനിതകള്‍ സൈന്യത്തില്‍ നേതൃരംഗത്തേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് പരിമിതമാണെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.



കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയിലും ബഹിരാകാശ സേനയിലും നടന്നിട്ടുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികളുടെ വിവരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തോളം പ്രതികരണങ്ങളില്‍ നിന്നുമാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യോമ സേനയിലുള്ള വനിതകളില്‍ മൂന്നില്‍ ഒരാള്‍ വീതം തങ്ങള്‍ക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞതായി വ്യോമസേന ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളില്‍ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കളിയാക്കലുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. തങ്ങള്‍ക്ക് താല്‍പര്യമില്ലാത്ത ലൈംഗിക- പ്രണയ ബന്ധങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ക്ഷണങ്ങളും തുടര്‍ച്ചയായി നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നവര്‍ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു. പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയപ്പോള്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് 43 ശതമാനവും പരാതി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് 38 ശതമാനവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ പരാതിയിലുള്ള നടപടിയില്‍ 22 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് തൃപ്തിയുള്ളതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

2020 ഡിസംബറിലാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിലെ വംശീയ വേര്‍തിരിവുകള്‍ക്കെതിരായ ആദ്യ ഐജി റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതില്‍ കറുത്തവര്‍ഗക്കാര്‍ സേനയില്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വേര്‍തിരിവുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വനിതകളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റു ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിസ്പാനിക്, ഏഷ്യന്‍, തനത് അമേരിക്കന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന സൈനികര്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വേര്‍തിരിവുകളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയില്‍ ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനത്തേക്കെത്താനുള്ള സാധ്യത പരിമിതമാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ വംശജര്‍ വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ സ്ഥാനത്തേക്കെത്താന്‍ വെള്ളക്കാരേക്കാള്‍ 280 ശതമാനം സാധ്യത കുറവാണെന്ന് കണക്കു നിരത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എങ്കില്‍ പോലും കറുത്തവര്‍ഗക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ വംശജര്‍ക്ക് സൈന്യത്തിനകത്ത് ശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

സൈന്യത്തിനകത്തെ അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ ലഭിക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കറുത്ത വര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് 72 ശതമാനം അധിക സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡിസംബറിലെ വ്യോമസേന ഐജി റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. 2020 മെയ് മാസത്തിലുണ്ടായ ജോര്‍ജ് ഫ്‌ളോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് സൈന്യത്തിലെ വര്‍ഗ- വംശ വേര്‍തിരിവുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കാന്‍ ഐജിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

English Summary: One in Three Women in Air Force, Space Force Have Experienced Sexual Harassment