ഇസ്രയേലിനെ ഞെട്ടിച്ച ഗിൽബോവ ജയിൽച്ചാട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട തടവുപുള്ളികളിൽ രണ്ടു പേർ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് നഗരമായ ജെനിനിലുണ്ടെന്നും ഇവരെ വിട്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൈനിക റെയ്ഡ് വഴി പിടിക്കുമെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് ജനറൽ സ്റ്റാഫായ അവിവ് കൊച്ചാവി. ജയിൽ ചാടിയ ആറ് തടവുകാർ പിന്നീട് ഇസ്രയേലി പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി. മോനാദേൽ യാക്കൂബ്, അയ്ഹാം നയീഫ് കമാംജി എന്നീ തടവുകാരെയാണ് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത്. ഇവർ ജെനിനിലേക്കു കടന്നെന്നും അവിടെയുണ്ടെന്നും പിടികൂടിയവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി കൊച്ചാവി പറഞ്ഞു.



ഇതു സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ജെനിനിലേക്ക് ഏതു നിമിഷവും കടക്കാവുന്ന നിലയിൽ വലിയ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കുമെന്നും കൊച്ചാവി പ്രസ്താവിച്ചു. വടക്കൻ ഇസ്രയേലിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനോടു ചേർന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ തടവറയാണു ഗിൽബോവ. തടവുമുറിയിലെ സിങ്കിനു താഴേക്കു കുഴിയെടുത്തായിരുന്നു തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടാൻ തുനിഞ്ഞത്. ഈ കുഴിയുടെ പുറത്തെയറ്റം തടവറയുടെ മതിലിനു പുറത്തുവരെയെത്തി. വെറും സ്പൂണുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, മാസങ്ങളെടുത്തു കുഴിച്ച ഈ കുഴിയിലൂടെയാണു തടവുകാർ പുറത്തെത്തിയത്. ഇവരിൽ പലസ്തീൻ സംഘടനയുടെ ഉന്നത കമാൻഡറായ സാക്കറിയ സുബെയ്ദിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വലിയ നാണക്കേടാണു രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഇസ്രയേലിനു ഇതു മൂലം സംഭവിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ തടവുകാരെ എത്രയും പെട്ടെന്നു തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ ഊർജിതമാക്കി.

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സാക്കറിയ സുബെയ്ദി, മുഹമ്മദ് അർദാ, യാക്കൂബ് ഖദ്‌റി, മഹ്‌മൂദ് അർദാ എന്നീ നാലു തടവുകാരെ നസറേത്ത്, ക്ഫാർ ടവോർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായാണ് ഇസ്രയേൽ പൊലീസ് സേന കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ കാലടികളും ഉപേക്ഷിച്ച സിഗരറ്റ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളുമൊക്കെ പിന്തുടർന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഇവരെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടവറയിൽ തിരികെയെത്തിച്ചു.

ഇതിനിടെ തടവുചാടിയവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിലിനായി ഇതുവരെ ചെലവായ തുകയും ഇസ്രയേൽ പുറത്തുവിട്ടു. 3 കോടി യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 216 കോടി രൂപ) വേണ്ടിവന്നെന്നാണു കണക്ക്. ഇസ്രയേൽ പൊലീസ്, സൈന്യം, ഇന്‌റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ ഷിൻ ബെറ്റ് തുടങ്ങിയവർ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളുമുപയോഗിച്ചാണ് തടവുകാരെ തിരയുന്നത്.

വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണു ജെനിൻ. നാൽപതിനായിരത്തോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ നഗരം മേഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഹബ്ബുമാണ്. പതിനായിരത്തോളം അഭയാർഥികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പലസ്തീൻ അഭയാർഥി ക്യാംപും ഈ നഗരത്തിലുണ്ട്.

English Summary: IDF chief: We will not stop until remaining fugitives are caught