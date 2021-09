കാബൂളിലെ ചാവേറാക്രമണം: പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ഇന്ത്യയില്‍ വന്നുപോയ ഭീകരൻ

കഴിഞ്ഞ മാസം കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രണം നടത്തിയ ചാവേർ അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ഡൽഹിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഭീകരനാണെന്ന് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറാസൻ (ഐഎസ്-കെ) അവകാശപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭീകരനെ പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് നാടുകടത്തിയതായാണ് ഐഎസ്-കെയുടെ പ്രചരണ മാസികയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്.



ഓഗസ്റ്റ് 26 നാണ് കാബൂളിലെ ഹമീദ് കർസായി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് ഐഎസ്-കെ ഭീകരൻ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. ആക്രമണത്തിൽ 13 യുഎസ് സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ 180 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-ലോഗ്രി എന്ന ചാവേർ ബോംബർ അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് കശ്മീരിന്റെ പേരിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ഐഎസ്-കെ അവകാശപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, ഐഎസ്-കെയുടെ പ്രചരണ മാസിക 2020 മുതൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ ഡൽഹി കലാപത്തെക്കുറിച്ചും മാസിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Suicide bomber who attacked Kabul airport was caught in Delhi 5 years ago: ISIS-K