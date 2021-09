താലിബാനൊപ്പം ഭീകരരും... പാക്കിസ്ഥാന്റെ അണ്വായുധം ഭീഷണിയാകും, അമേരിക്കയുടേത് വലിയ പിഴ

അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയതോടെ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന്റേയും പൊലീസിന്റേയും കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ മൂല്യമുള്ള ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമാണ് താലിബാന് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാള്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ യൂറോപ്യന്‍ - അമേരിക്കന്‍ സൈനിക വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. വൈകാതെ താലിബാന്‍ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും ആണവ സാങ്കേതിക വിദ്യയും കൈക്കലാക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണത്. താലിബാനെ സഹായിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം ഐഎസ്ഐയും രംഗത്തുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാനു സൈനിക സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്.



∙ വളരുന്ന ആശങ്ക

പാക്കിസ്ഥാന്‍ വഴി താലിബാന് ആണവ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഓഗസ്റ്റ് 16ന് തന്നെ മുന്‍ ബ്രിട്ടിഷ് കമാന്‍ഡറായ കോണല്‍ റിച്ചാര്‍ഡ് കെംപ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതേ ആശങ്ക തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 23ന് വാഷിങ്ടണ്‍ പോസ്റ്റില്‍ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോണ്‍ ബോള്‍ട്ടണും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പിറ്റേന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന് അമേരിക്കന്‍ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംഘം തന്നെ ഇതേ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ താലിബാന് ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

∙ അമേരിക്കയുടെ വലിയ പിഴ

പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധ പദ്ധതി വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് അമേരിക്കയുടെ കൂടി സഹായത്തിലായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധ നിര്‍മാണപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാന്‍ അമേരിക്ക യാതൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. 1998ലാണ് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആദ്യമായി ആണവായുധ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ഇതിനും വളരെ മുൻപ് 1981ല്‍ തന്നെ ആണവ സാങ്കേതിക വിദ്യ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ പാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ് അല്‍വി പറഞ്ഞത്. ഇതിനു പിന്നാലെ വാഷിങ്ടണ്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലാഭരഹിത സംഘടനയായ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ആര്‍ക്കൈവ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവ പദ്ധതിക്ക് നേരെ അമേരിക്ക കണ്ണടച്ചതിന്റെ നിരവധി തെളിവുകളും പുറത്തുവിട്ടു.

1978 മാര്‍ച്ച് 28നുള്ള അമേരിക്കന്‍ രേഖയില്‍ തന്നെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 1980കളില്‍ തന്നെ പാക്കിസ്ഥാന് ആണവായുധം നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സിഐഎ 1978 ജൂണില്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും 1974ല്‍ തന്നെ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ഇന്ത്യക്കുമെതിരായ തുറുപ്പു ചീട്ടെന്ന നിലയിലാണ് അക്കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാനെ അമേരിക്ക കണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കയിലെ ജിമ്മി കാര്‍ട്ടര്‍ ഭരണകൂടം പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധ നിര്‍മാണ പദ്ധതിക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കുകയായിരുന്നു.

∙ സിഐഎ തുറന്നുവിട്ട ഭൂതം

1970കളില്‍ നെതര്‍ലൻഡിലെ യുറേനിയം നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയായ യുറെന്‍കോയില്‍ ജോലിയെടുത്തിരുന്ന പാക്ക് എൻജിനീയറുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഖദീര്‍ ഖാന്‍ എന്ന ഇയാള്‍ യുറെന്‍കോയില്‍ നിന്നും യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ മോഷ്ടിച്ചാണ് സ്ഥലം വിടുന്നത്. പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയ അബ്ദുൽ ഖദീര്‍ ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പാക്ക് ആണവായുധ നിര്‍മാണ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവായുധ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായി വൈകാതെ അബ്ദുൽ ഖദീര്‍ ഖാന്‍ ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അബ്ദുൽ ഖദീര്‍ ഖാനെതിരെ സംശയം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ അയാളെ നെതര്‍ലൻഡില്‍ വിചാരണ ചെയ്യരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ സിഐഎ ആയിരുന്നു. ഖാനെ പിന്തുടരുകയും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും വേണമെന്ന സിഐഎ ആവശ്യത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഖാനെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് മുന്‍ ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റൂഡ് ലബ്ബേഴ്‌സ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ പ്രതീക്ഷ ചൈനയില്‍!

പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും ആണവായുധം താലിബാന്റെ കൈകളിലേക്കെത്തില്ലെന്ന് ആര്‍ക്കും നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവില്ലെന്നാണ് ലണ്ടന്‍ കിങ്‌സ് കോളജിലെ ഡോ. മൈക്കല്‍ ഗ്രോപ്പി ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നോ നാളെയോ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണെന്നതാണ് വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. താലിബാന് ആണവായുധം ലഭിച്ചാല്‍ അത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക ചൈനയെ ആയിരിക്കുമെന്നും ഗ്രോപ്പി ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തില്‍ ചൈനക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതിനാല്‍ താലിബാന്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന നീക്കങ്ങള്‍ നടത്താനിടയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

∙ താലിബാനെ മാത്രം പേടിച്ചാല്‍ പോര

താലിബാന്‍ മാത്രമല്ല പാക്കിസ്ഥാനില്‍ സജീവമായ ഏതൊരു ഭീകര സംഘടനയും ആണവായുധം പാക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ പക്കല്‍ നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയേക്കാമെന്ന സാധ്യതയാണ് ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗവേഷകനായ ശ്രേയസ് ദേശ്മുഖ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാന്‍ - പാക്ക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ സജീവമായ തെഹ്‌രിക് ഇ താലിബാന്‍ 2008-2015 കാലഘട്ടത്തില്‍ പാക്ക് സൈനിക സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭീകര സംഘടനകള്‍ക്ക് ആണവായുധം ലഭിച്ചാല്‍ ആണവായുധ കരിഞ്ചന്തയായി മേഖല മാറിയേക്കാമെന്നും ദേശ്മുഖ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

English Summary: What is your strategy to stop Taliban from acquiring nuclear weapons? US lawmakers to Biden