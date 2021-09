വടക്കന്‍ സിറിയയിലെ ഇദ്‌ലിബ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന മുതിര്‍ന്ന അല്‍ ഖായിദ നേതാക്കള്‍ക്ക് നേരെ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമാക്രമണം. ആക്രമണവിവരം പെന്റഗണ്‍ തന്നെയാണ് പുറത്തവിട്ടത്. തങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടവര്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതില്‍ വിജയിച്ചതായും മറ്റാര്‍ക്കും അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ജോണ്‍ കിര്‍ബി അവകാശപ്പെട്ടു.



ലക്ഷ്യംവച്ച അല്‍ ഖായിദ നേതാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ പെന്റഗണ്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഗ്രൂപ്പായ സൈറ്റ് (SITE) പറയുന്നത് തന്‍സിം ഹുറാസ് അദ് ദിന്‍ എന്ന വടക്കന്‍ സിറിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘത്തിലെ അബു അല്‍ ബാറ അൽ തുന്‍സിയേയും അബു ഹംസ അല്‍ യമെനിയേയുമാണ് അമേരിക്ക വധിച്ചതെന്നാണ്. അല്‍ ഖായിദയുടെ ഉപവിഭാഗമായാണ് ഈ ഭീകര സംഘടന അറിയപ്പെടുന്നത്.

സിറിയന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായ തീവ്ര സുന്നി സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇദ്‌ലിബ്. ഹയാത്ത് തെഹ്രിര്‍ അഷ് ഷാം എന്ന പേരിലുള്ള സംഘമാണ് ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാനം. സിറിയയിലെ അല്‍ ഖായിദ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അള്‍ നുസ്‌റയും സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവരും ചേര്‍ന്ന് 2017ലാണ് ഈ സംഘത്തെ രൂപവല്‍ക്കരിക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ നിന്നും വേര്‍പെട്ട ഹുറാസ് അദ് ദിന്‍ എന്ന സംഘത്തിനു നേരെയാണ് അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണം നടന്നത്.

മിതവാദി വിമതര്‍ എന്ന പേരില്‍ സിറിയന്‍ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിനിടെ അമേരിക്ക നേരത്തെ അല്‍ നുസ്‌റയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബാഷര്‍ അല്‍ അസദ് ഭരണകൂടത്തെ ഇവര്‍ അട്ടിമറിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അമേരിക്ക ഈ പിന്തുണ നല്‍കിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം പിന്മാറുന്ന തീരുമാനം അമേരിക്ക പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ മറ്റിടങ്ങളിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. സിറിയ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ അല്‍ ഖായിദ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസിഡന്റ് സൂചന നല്‍കിയിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള സേനാ പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളില്‍ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സാധാരണക്കാര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു വാഹനത്തിനു നേരെ ഭീകരര്‍ എന്ന ധാരണയില്‍ അമേരിക്ക വ്യോമാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തില്‍ ഏഴ് കുട്ടികള്‍ അടക്കം പത്ത് സാധാരണക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡ് കമാന്‍ഡര്‍ ജനറല്‍ ഫ്രാങ്ക് മക്കെന്‍സി തന്നെ ഈ ആക്രമണം തെറ്റിപ്പോയെന്നും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കിഴക്കന്‍ സിറിയയില്‍ ഏതാണ്ട് 900 പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘങ്ങളെ അമേരിക്ക വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ പല എണ്ണപ്പാടങ്ങള്‍ക്കും കാവല്‍ ഈ അമേരിക്കന്‍ സൈനികരാണ്. സിറിയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ എണ്ണ പൈപ് ലൈനിന് നല്‍കാതെ ട്രക്കുകളില്‍ ഇറാക്കിലെത്തിച്ച് വില്‍പന നടത്താന്‍ വിമതരെ സഹായിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയെന്ന ആരോപണം റഷ്യന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ മേഖലയിലെ സാന്നിധ്യമാണ് സിറിയയുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിനും ഏകീകരണത്തിനും തടസം നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് സിറിയന്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണക്കുന്ന റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: US Launches Air Strike on 'Senior al-Qaeda Leader' in Idlib, Syria