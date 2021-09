കരയിലും കടലിലും ഇറങ്ങും സൈനിക വിമാനങ്ങൾ, തന്ത്രപ്രധാന നീക്കവുമായി അമേരിക്കൻ വ്യോമസേന

കരയിലും കടലിലും ഇറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും സാധിക്കുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന. ഭാവിയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത്തരം വിമാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള തന്ത്രപ്രധാന സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് നീക്കം. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയിലെ എംസി 130ജെ വിമാനങ്ങളില്‍ അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ ഈ സംവിധാനം കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് എയര്‍ ഫോഴ്‌സ് സ്‌പെഷല്‍ ഓപറേഷന്‍സ് കമാന്‍ഡിലെ കമാന്‍ഡര്‍ പറഞ്ഞു.



അടുത്ത വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 31ന് മുൻപായി കരയിലും കടലിലും പറന്നിറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും സാധിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം നടക്കുമെന്ന് AFSOC കമാന്‍ഡര്‍ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ ജിം സ്ലൈഫ് പറഞ്ഞു. സമുദ്രത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനക്ക് മേല്‍ക്കൈ നല്‍കുന്നതാകും പുതിയ നീക്കം.

പസിഫിക് സമുദ്രത്തില്‍ ചൈനീസ് വെല്ലുവിളി മറികടന്നുകൊണ്ട് അധീശത്വം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അമേരിക്ക ഏറെക്കാലമായി തുടരുന്നുണ്ട്. ജപ്പാന്‍ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ വലിയ സൈനിക താവളങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മേഖലയിലെ ചെറു ദ്വീപുകളിലെ ചെറു സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്ക് യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിലെ ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവാണ്. ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

കരയിലും കടലിലും ഇറങ്ങാനും പറന്നുയരാനും സാധിക്കുന്ന സൈനിക വിമാനങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന് പുതുമയല്ല. 1960കളില്‍ തന്നെ അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനക്കുവേണ്ടി ലോക്ഹീഡ് മാര്‍ട്ടിന്‍ ഹെര്‍ക്കുലീസ് ആംഫിബിയന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയിരുന്നു. യുദ്ധ മേഖലകളേക്കാള്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനും അഗ്നിശമന ദൗത്യങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാമാണ് ഈ വിമാനങ്ങളെ കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു വിമാനം പോലും നിലവില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പക്കല്‍ ഇല്ല. അതേസമയം ജപ്പാന്‍, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കല്‍ ഇത്തരം വിമാനങ്ങളുണ്ട് താനും. യുദ്ധ സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നാല്‍ ഇന്തോ പസിഫിക് മേഖലയില്‍ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രതികരിക്കാനാവും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കന്‍ കര നാവിക വ്യോമ സേനകള്‍ അടുത്ത കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി കാര്യമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

വിമാനങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതമായി കടലില്‍ ഇറക്കാനാവുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചരക്കു നീക്കത്തിനു പുറമേ അതിവേഗത്തില്‍ സൈനികരെ വിന്യസിക്കാനും ഇത്തരം വിമാനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ലോക്ഹീഡിന്റെ സി 130 ഹെര്‍ക്കുലീസ് വിമാനങ്ങളില്‍ ഇത്തരം സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. എത്ര വിമാനങ്ങള്‍ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നത് സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തതയില്ല.

