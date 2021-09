താലിബാന്‍ പട്ടാളക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്! തോക്ക് പിടിച്ച് സെൽഫി വേണ്ട – പ്രതിരോധമന്ത്രി

താലിബാന്‍ പട്ടാളക്കാരുടെ പടിഞ്ഞാറൻ രീതികളോടുള്ള ഭ്രമത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പുതിയ പ്രതിരോധമന്ത്രി മൗലവി മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ്. താലിബാന്‍ പട്ടാളക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള എതിര്‍പ്പ് പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മൗലവി മുഹമ്മദ് യാക്കൂബിന്റെ ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തുവന്നു എന്നാണ് വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. പട്ടാളക്കാരുടെ ചില വിനോദങ്ങളും തുടര്‍ച്ചയായി സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതും ഉൾപ്പടെയുള്ള ശീലങ്ങളാണ് താലിബാന്‍ സ്ഥാപകന്‍ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമറിന്റെ മകന്‍ കൂടിയായ മുഹമ്മദ് യാക്കൂബിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.



ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതല്‍ താലിബാന്‍ പട്ടാളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കാബൂള്‍ അടക്കമുള്ള അഫ്ഗാന്‍ നഗരങ്ങള്‍. ഒഴിവുസമയങ്ങളില്‍ കാബൂളിലെ മൃഗശാല സന്ദര്‍ശിച്ചും അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കുകളിലെ റൈഡുകളിൽ കയറിയും ഗുസ്തി മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെയാണ് താലിബാന്‍ പട്ടാളക്കാരില്‍ പലരും സമയം ചെലവിടുന്നത്. പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം സെല്‍ഫികളെടുത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതും പതിവാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മവേണമെന്നാണ് താലിബാന്‍ പട്ടാളക്കാരോട് മൗലവി മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് പറയുന്നത്.

'ഓരോരുത്തരേയും ഏല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ വേണം. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നമ്മുടെ വിലയിടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങളുടേത്. ജീവന്‍ നല്‍കി താലിബാനെ കാത്തവരോടുള്ള അവഹേളനമാണിത്' – മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദസന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. താലിബാന്‍ നേതൃത്വത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ പോലും അപകടത്തിലാകുന്നുണ്ട് പട്ടാളക്കാരുടെ സെല്‍ഫി ഭ്രമമെന്നും മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറം ലോകത്തെത്തിയാല്‍ താലിബാന്‍ നേതാക്കളുടെ താവളങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നും മൗലവി യാക്കൂബ് പറയുന്നുണ്ട്.

അമിതവേഗത്തില്‍ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനേയും പാശ്ചാത്യ വേഷം ധരിക്കുന്നതിനേയും മൗലവി യാക്കൂബ് എതിര്‍ക്കുന്നുണ്ട്. താലിബാന്‍ സൈനികര്‍ തോളറ്റം മുടിവളര്‍ത്തി നടക്കുന്നതും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഷൂകള്‍ ധരിക്കുന്നതും പാടില്ലെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രി വിമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. 'അമേരിക്കന്‍ പാവ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നവരുടേയും ചില യുദ്ധപ്രഭുക്കളുടേയും ശീലങ്ങളാണിവ. അത് നമ്മളും തുടര്‍ന്നാല്‍ ദൈവം ക്ഷമിക്കില്ല. ഇസ്‌ലാമിക രാജ്യം നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും' – മൗലവി യാക്കൂബ് ശബ്ദസന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

