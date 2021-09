ഒരാളെ പോലും വധിക്കാതെ ചൈനക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യം കീഴടക്കാം? പുതിയ ആയുധത്തിന് അതും സാധ്യമായേക്കും!

ഒരാളെ പോലും വധിക്കാതെ രാജ്യം കീഴടക്കാനാകുമോ? ചൈനയുടെ ഈ ആയുധത്തിന് അതും സാധ്യമാകുമെന്ന് വേണം കരുതാം. 3000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളേയും ഊര്‍ജ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളേയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഗത്തില്‍ സര്‍വനാശം വരുത്താന്‍ ശേഷിയുള്ള ആയുധമാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹി മുതല്‍ സുപ്രധാനമായ പല നഗരങ്ങളും ഈ പരിധിയില്‍ പെടും.



ചൈന അക്കാദമി ഓഫ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്‍ ടെക്‌നോളജിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ ഹൈപര്‍സോണിക് ആയുധം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവയെ ശത്രു റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ പോന്നവയാണ്. ഒരു ജീവനാശം പോലും ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ത്തുകൊണ്ട് എതിരാളികളെ നിരായുധരാക്കുമെന്നതാണ് ഈ തന്ത്രപ്രധാന ആയുധത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.

അതിശക്തമായ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റ ആക്രമണത്തില്‍ നശിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകനായ സണ്‍ ഷെങും കൂട്ടാളികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്. ചൈനീസ് ജേണലില്‍ തന്ത്രപ്രധാന മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് പള്‍സ് ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ഒരു നേരിയ മുന്നറിയിപ്പ് പോലും ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് ചൈനീസ് റോക്കറ്റ് ഗവേഷകരുടെ അവകാശവാദം. അതിവേഗത്തില്‍ ഒരു വസ്തു വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ വായു തന്മാത്രകള്‍ അയണീകരണത്തിന് വിധേയമാവുകയും വസ്തുവിന്റെ പുറംഭാഗത്ത് പ്ലാസ്മയുടെ നേരിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പ്ലാസ്മ പാളിക്ക് പല റഡാര്‍ സിഗ്നലുകളേയും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.

നാന്‍ജിയാങ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു മിസൈല്‍ ഗവേഷകനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഈ പദ്ധതി പ്രായോഗികമാണെന്ന് ചൈനീസ് മാധ്യമമായ സൗത്ത് ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഹൈപര്‍സോണിക് വേഗം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ ആയുധത്തിന്റെ ഭാരം പരമാവധി കുറക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി ബാറ്ററി പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും ഗവേഷക സംഘം പറയുന്നു. ബാറ്ററിയേക്കാള്‍ 20 മടങ്ങ് കാര്യക്ഷമതയുള്ള സൂപ്പര്‍ കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ബാറ്ററിയുടെ ദൗത്യം നിര്‍വഹിക്കുക. അതിവേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ഊഷ്മാവിനെ വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റിയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളെ ചാര്‍ജ് ചെയ്യിക്കുക.

ഏതു രാജ്യത്തേയും രക്തം ചിന്താതെ നിരായുധരാക്കാനും നിസഹായരാക്കാനും ചൈനയെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ആയുധം ഭാവിയുടെ ആയുധമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയും മുൻപ് തന്നെ കീഴടങ്ങേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് രാജ്യങ്ങളെ പോലും എത്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഈ ആയുധത്തിനുണ്ട്. ചൈനയുടെ ഭാവിയിലെ ആയുധങ്ങളില്‍ തങ്ങളുടെ ഈ ഹൈപര്‍സോണിക് ആയുധത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടാവുമെന്നും ഈ ഗവേഷക സംഘം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: Chinese scientists eye hypersonic weapon able to ‘fry’ telecoms systems in 10 seconds