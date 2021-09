തുരങ്കത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച ട്രെയിനിൽ നിന്നും അണ്വായുധ മിസൈൽ! കിമ്മിന്റേത് നിർണായക നീക്കമോ?

പുതിയ മിസൈലുകളുടെ നിര്‍മാണവും പരീക്ഷണവും പ്രദർശനവും കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഉത്തര കൊറിയയിൽ പതിവ് സംഭവമാണ്. എന്നാൽ, ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉത്തര കൊറിയ പരീക്ഷിച്ച മിസൈലിന് നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയ ഇത് ആദ്യമായാണ് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ആക്രമണ-പ്രതിരോധ മേഖലകള്‍ക്ക് മുൻപില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ശക്തിപകരുമെന്നാണ് കിം ജോങ് ഉൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം, ദക്ഷിണ കൊറിയയും രണ്ടു മിസൈലുകള്‍ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സൈനിക ശക്തി വിളിച്ചറിയിക്കാന്‍ നടത്തിയ ഇരു പരീക്ഷണങ്ങളും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കിടയിലാണ് നടന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതോടെ ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലെ സംഘര്‍ഷം വര്‍ധിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ അണ്വായുധ നിർമാണം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം.



∙ ട്രെയിനില്‍ നിന്നും മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം

ഉത്തര കൊറിയയിലെ, നേരത്തെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ നിന്നാണ് രണ്ടു മിസൈലുകളും വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ദി ഡ്രൈവ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. തുരങ്കത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ട്രയിനിൽ നിന്നാണ് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിക്കുക എന്നത് താരതമ്യേന ചെലവു കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗമാണെന്നും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രത്യാക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനും പുതിയ സിസ്റ്റം കൂടുതല്‍ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ഉത്തര കൊറിയന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ റെയില്‍വെ മൊബൈല്‍ മിസൈല്‍ റെജിമെന്റാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഏകദേശം 800 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ച മിസൈലുകള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കന്‍ തീരദേശത്തിനടുത്ത് കടലില്‍ പതിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എല്ലാ സൈനിക ഭീഷണികള്‍ക്കുമെതിരെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മിസൈലുകളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിച്ചു എന്നതു കൂടാതെ, ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെയില്‍വെ മൊബൈല്‍ മിസൈല്‍ റെജിമെന്റിന് എവിടെയും എപ്പോഴും എത്താമെന്നതിന്റെ തെളിവ് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

∙ ഏതുതരം മിസൈലാണ് പരീക്ഷിച്ചത്?

അതേസമയം, ഏതുതരം മിസൈലാണ് വിക്ഷേപിച്ചതെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഒരു റെയില്‍വെ ബോക്‌സ്‌കാറില്‍ (boxcar-ചരക്കു ഗതാഗതത്തിനുള്ള അടച്ചുകെട്ടിയ ബോഗി) ഘടിപ്പിച്ച ലോഞ്ചറില്‍ നിന്നാണ് മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിച്ചത്. വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ബോഗിയുടെ മേല്‍ക്കൂരയും പാര്‍ശ്വങ്ങളിലുള്ള വാതിലുകളും തുറക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. കെഎന്‍-23 എന്നു വിളിക്കുന്ന മിസൈലുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിന് റഷ്യയുടെ ഹൃസ്വദൂര ഇസ്‌കൻഡര്‍-എം ബലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളോടും സാമ്യമുണ്ട്. കെഎന്‍-23നോടു സാമ്യമുള്ള ഒരു മിസൈല്‍ ഉത്തര കൊറിയ നേരത്തെയും വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ നേരത്തെ നടത്തിയ വിക്ഷേപണങ്ങളില്‍ കെഎന്‍-23 മിസൈല്‍ ഏകദേശം 261-280 മൈല്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജപ്പാനും പറയുന്നു. അതേസമയം, ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആ പരീക്ഷണത്തില്‍ മിസൈല്‍ ഏകദേശം 373 മൈല്‍ താണ്ടിയെന്നാണ്. ‌എന്നാൽ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച മിസൈലുകള്‍ ഇതിനേക്കാൾ ദൂരം താണ്ടിയെന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

∙ ആയുധങ്ങള്‍ അതിവേഗം എത്തിക്കാം, റഷ്യ ഇത് നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചത്

ട്രെയിനില്‍ നിന്നുള്ള മിസൈല്‍ തൊടുക്കല്‍ നിര്‍ണായകമായ ഒരു നീക്കമായിരിക്കാം. ആക്രമണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമായി ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് അതിവേഗം സജ്ജമാകാനുള്ള പുതിയൊരു മേഖലയാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ലോകത്ത് ഇത് ആദ്യമായി അല്ല ഒരു രാജ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ വളരെ മുൻപേ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ (റഷ്യ) പോലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈലുകള്‍ പോലും അവര്‍ ട്രെയിനുകളിൽ സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു. റെയില്‍-മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍ കോണ്ടിനെന്റല്‍ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ( ഐസിബിഎം) സജ്ജമാക്കിയിരുന്നത്. ഇവ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്‍ടി-23 മൊളോഡെറ്റ്‌സ് (Molodets) എന്നായിരുന്നു. ഇവ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ പിന്നീടൊരു ശ്രമം ക്രെംലിന്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ട്രെയിനുകളിൽ നിന്നു വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ഐസിബിഎമ്മുകളുടെ സാധ്യത അമേരിക്കയും തേടിയിരുന്നു.

∙ ഉത്തര കൊറിയ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ

ഉത്തര കൊറിയയില്‍ റെയില്‍വെ ലൈനുകള്‍ വ്യാപകമാണ്. അവര്‍ക്ക് ഇവ നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവു തന്നെയുണ്ട്. കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളവരും പ്രത്യേക കവചിത ട്രെയിനുകളിലാണ് സഞ്ചാരം. വിദേശത്തേക്ക് പോലും കിം ട്രെയിനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെമ്പാടും തന്നെ ഭൂഗര്‍ഭ റെയില്‍പാതകളും ഉണ്ട്. ഇവ ശക്തിയേറിയ ബങ്കറുകളായി മാറ്റാന്‍ സാധിച്ചേക്കാം. ഈ സവിശേഷ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങള്‍ വഴി അദ്ഭുതപ്പെടുത്താന്‍ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ദി ഡ്രൈവ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. മിസൈല്‍ ലോഞ്ചറുകളെ ഇങ്ങനെ ഭൂഗര്‍ഭ പാതയില്‍ നിന്ന് ആക്രമണ സമയത്തു മാത്രം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മിസൈല്‍ തൊടുത്ത ശേഷം തിരിച്ച് ബങ്കറിനുളളിലാക്കി ഒളിപ്പിക്കുകയോ, മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത ആക്രമണത്തിനായി കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്യാം. അവയെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് എതിരാളികള്‍ക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. മറ്റ് റെയില്‍വെ ബോഗികള്‍ക്കിടയില്‍ ഘടിപ്പിച്ചും ആരും തിരിച്ചറിയാതെ ഇവയെ കൊണ്ടുപോകാം. ആരും തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല.

∙ അണ്വായുധം വഹിക്കാനാകും?

ഉത്തര കൊറിയ ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷിച്ച മിസൈലുകള്‍ക്ക് അണ്വായുധങ്ങള്‍ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയും കണ്ടേക്കാം. കൂടാതെ ഈ സവിശേഷ റെയില്‍ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മറ്റ് പ്രഹര ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്. അതേസമയം, അവരുടെ ശത്രുക്കളായ ദക്ഷിണ കൊറിയ അതിശക്തമായ ബലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഒരു സൂപ്പര്‍സോണിക് ക്രൂസ് മിസൈലുമാണ് പരീക്ഷിച്ചത്.

English Summary: North Korean Rail Missile Test - Why this may be dangerous?