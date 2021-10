കൊട്ടാരം ഇടിച്ചുനിരത്തി, ‘തയ്പേയ് നഗരം’ തകർത്ത് പരിശീലനം, യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളുമായി ചൈനീസ് സേന!

യുദ്ധം മുന്നില്‍ കണ്ട് ചൈന തയ്‌വാന്‍ തലസ്ഥാനമായ തായ്‌പേയിയുടെ മാതൃകയില്‍ കൃത്രിമ നഗരം നിര്‍മിച്ച് സൈനിക പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ചൈന നടത്തിയ യുദ്ധ പരിശീലനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. തായ്‌പേയിയിലെ സുപ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളുടേയും വിമാനത്താവളത്തിന്റേയും അതേ മാതൃകകള്‍ പുനര്‍ നിര്‍മിച്ചായിരുന്നു ചൈനീസ് വിമോചന സേന പരിശീലനം നടത്തിയത്.



രണ്ട് വര്‍ഷമെടുത്താണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ തന്നെ തായ്‌പേയിയുമായി സാമ്യതയുള്ള നഗരം ചൈന നിര്‍മിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ തയ്‌വാനുമായി സംഭവിക്കുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളും യുദ്ധ സാധ്യതയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുൻപ് തന്നെ ചൈന കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. തായ്‌പേയിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള നഗരത്തിന്റെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായതിനു പിന്നാലെ ചൈനീസ് വിമോചന സേന ഈ നഗരം കീഴടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പരിശീലന സൈനിക നീക്കവും നടത്തിയിരുന്നു. ബോംബ് സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ക്കിടെ കൃത്രിമ നഗരത്തിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരമടക്കം അതിവേഗത്തില്‍ ചൈനീസ് സൈനികര്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലെത്തി കീഴടക്കുന്നതും ടാങ്കുകള്‍ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും വിമാനവേധ തോക്കുകള്‍ ആകാശത്തേക്കു ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതുമെല്ലാമായിരുന്നു പരിശീലിച്ചത്.

2015ല്‍ ചൈനീസ് വിമോചന സേന നടത്തിയ ഈ സൈനിക പരിശീലനം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതല്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നത്. തയ്‌വാന്റെ വ്യോമ മേഖലയില്‍ ചൈനീസ് വിമാനങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അതിക്രമിച്ചു കയറിയത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെയേറെ വഷളാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോലും സാഹചര്യങ്ങള്‍ മാറാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് പോലും വിദഗ്ധര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും തയ്‌വാന് സംരക്ഷണവുമായി ചൈനക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുമെന്നതാണ് ആഗോള പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2013 മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ 2015 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള കാലത്താണ് ഇപ്പോള്‍ വിവാദമായിരിക്കുന്ന സുരിഹെ സൈനിക പരിശീലന നഗരം ചൈന മംഗോളിയയില്‍ നിര്‍മിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 1000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ചൈന യുദ്ധ പരിശീനകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തത്. തയ്‌വാന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് പരിശീലനത്തിനായി ചൈന കെട്ടിയൊരുക്കിയത്. നീളവും വീതിയും ഏതാണ്ട് അതേ പോലെയുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഏതാനും മീറ്ററുകളുടെ വ്യത്യാസമെന്ന് ദ ഡിപ്ലോമാറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

പ്രസിഡിന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള തയ്‌പേയ് ഫസ്റ്റ് ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂളിന്റെ കളിസ്ഥലം അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില്‍ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ ഇറക്കാനാണ് ചൈനീസ് സൈന്യം പരിശീലനത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാന കെട്ടിടവും ഇവിടെ നിന്നും ഏതാണ്ട് എട്ടു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തുള്ള തയ്ചുങ് വിമാനത്താവളവും അതേ പോലെ ചൈന പുനര്‍ നിര്‍മിച്ചു. തയ്ചുങ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ 1200 മീറ്റര്‍ നീളത്തിലുള്ള റണ്‍വേയും അതേ രൂപഘടനയുമാണ് ചൈനീസ് നിര്‍മിത വിമാനത്താവളത്തിനുമുണ്ടായിരുന്നത്.

തയ്‌വാന്‍- ചൈന പുനരേകീകരണം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍പിങിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ്. തയ്‌വാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ തകര്‍ക്കുമെന്നും ഷീ ചിന്‍പിങ് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2016 മുതല്‍ പ്രസിഡന്റായി തുടരുന്ന സായ് ഇങ് വെന്‍ കടുത്ത തയ്‌വാന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യവാദിയാണ്. തയ്‌വാന്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാന്‍ സായ് ഇങ് വെന്‍ തയാറാകാത്തതും പ്രസിഡന്റിന്‍ തയ്‌വാനില്‍ ലഭിക്കുന്ന ജനപ്രീതിയും ചൈന ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

