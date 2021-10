ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തൊടുത്തുവിടുന്ന ആണവായുധങ്ങള്‍ വരെ വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു മിസൈല്‍, അത് ഭൂമിയെ വലംവച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അതിവേഗത്തില്‍ വായുവിലൂടെ തെന്നി പറന്നിറങ്ങുന്നു. ഇത്തരം വല്ലാത്തൊരു മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചൈന. ഈ പുത്തന്‍ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.



ചൈനയുടെ ഈ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രതികരിക്കാന്‍ തയാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വക്താവ് ജോണ്‍ കിര്‍ബി ഒരു കാര്യം കൂട്ടിചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. 'ചൈന സൈനിക ശേഷി അതിവേഗം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോളതലത്തില്‍ ആയുധ കിടമത്സരത്തിലേക്കേ എത്തിക്കൂ. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ചൈനയാണ് അമേരിക്ക നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്' എന്നായിരുന്നു കിര്‍ബിയുടെ പ്രതികരണം.

ഓഗസ്റ്റിലാണ് ചൈന ഈ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ലോങ് മാര്‍ച്ച് 2സി റോക്കറ്റിലായിരുന്നു മിസൈലിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതേസമയം ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഭേദിക്കാന്‍ ഈ മിസൈലിനായില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 20 മൈല്‍ ദൂരത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് മിസൈല്‍ പതിച്ചത്. എങ്കില്‍ പോലും ഇത്തരം ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ വലിയ പുരോഗതിയാണ് ചൈന ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കൈവരിച്ചത്. അമേരിക്കക്കും റഷ്യക്കും മാത്രമേ ഇത്തരം ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകള്‍ അവകാശപ്പെടാന്‍ പോലുമുള്ളൂ.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ റഷ്യ സമാനമായ ഒരു മിസൈല്‍ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകള്‍ക്ക് ശബ്ദത്തേക്കാള്‍ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തില്‍ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകും. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്‍ ബഹിരാകാശം വരെ പോയി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വളഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല്‍ ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകള്‍ കുറഞ്ഞ ഉയരത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച് അതിവേഗത്തില്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈലുകളെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് പിടികൂടുക എളുപ്പമല്ല.

ഭൂമിയില്‍ എവിടേക്കു വേണമെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും ആണവ മിസൈല്‍ അയക്കാനുള്ള ശേഷി ചൈന കൈവരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന സെക്രട്ടറി ഫ്രാങ്ക് കെന്‍ഡല്‍ നല്‍കിയത്. ബെയ്ജിങ്ങിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെ തടയിടാനായി അമേരിക്കയും ആയുധ ശേഖരം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.

അതേസമയം തങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്കയെ പോലെ ആഗോള അധിനിവേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലെന്നും പ്രതിരോധത്തില്‍ ഊന്നിയുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ സൈനിക നയമെന്നുമാണ് ചൈനീസ് മിനിസ്റ്റര്‍ കൗണ്‍സലറും വക്താവുമായ ലിയു പെന്‍ഗ്യു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിനും നിര്‍മാണത്തിനുമായി വലിയ തോതില്‍ ചൈന പണം മുടക്കുന്നത് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.

