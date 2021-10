ചൈനീസ് സേനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുരാണങ്ങളിലെ ആയുധങ്ങളും, നിർമിച്ചു നൽകുന്നത് യുപി കമ്പനി

ചൈനീസ് സേനയെ നേരിടാന്‍ ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചേക്കും. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള അപ്‌സ്റ്റെറോണ്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പുരാണങ്ങളിലെ ആയുധങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് നിര്‍മിച്ച് നല്‍കുക. ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനക്കുമിടയില്‍ വിലക്കുള്ളതിനാലാണ് പുതിയ തരം ആയുധങ്ങള്‍ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



അതിര്‍ത്തികളിലെ ആയുധ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന കരാറുകളില്‍ 1996ലും 2005ലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം അതിര്‍ത്തികളില്‍ ഇരു സൈന്യങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ജീവനു ഭീഷണിയാവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ സൈനികര്‍ പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നാണ് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം, ഗാല്‍വാനില്‍ ഉണ്ടായ ഇന്ത്യ- ചൈന സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തില്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ വീരചരമം പ്രാപിക്കുകയും നാല് ചൈനീസ് സൈനികര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് വടികളും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ചൈനീസ് സൈനികര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സേനയെ നേരിട്ടത്.

ഗാല്‍വാന്‍ ഒരു അനുഭവമായി കണ്ടാണ് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സേന തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായാണ് അപാസ്റ്റെറോണ്‍ എന്ന കമ്പനി പുരാണത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചില ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വജ്ര എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ത്രിശൂലമാണ് ഇതില്‍ ആദ്യത്തേത്. ഒരേസമയം കുന്തം പോലെ കുത്താനും വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കാനും ശേഷിയുള്ള ആയുധമാണിത്. നേര്‍ക്കു നേരെയുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ സൈനികര്‍ക്ക് ഇത്തരം ആയുധം ഉപകരാപ്രദമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വസ്ത്രങ്ങളില്‍ കേടുപാടുകള്‍ വരുത്താനും വജ്രക്ക് സാധിക്കും. സപ്പര്‍ പഞ്ച് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയുധത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകതരം കയ്യുറകളാണിത്. തണുപ്പില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം തരുന്നതിനൊപ്പം എതിരാളികള്‍ക്ക് നേരെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കാനും ഈ കയ്യുറക്ക് സാധിക്കും.

ടീസറുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എതിരാളികളെ വൈദ്യുതാഘാതം ഏല്‍പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ ലോകമെങ്ങുമുള്ള പൊലീസ് സേനകളില്‍ പലതും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരേസമയം 1200 വോള്‍ട്ട് വൈദ്യുതി വരെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണിത്. ഈ വൈദ്യുതാഘാതം ഏല്‍ക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ശാരീരിക ചലനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി തടസപ്പെടും. കുറ്റവാളികളും മറ്റും ഓടിരക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ നിയമപാലകര്‍ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. താല്‍ക്കാലികമായി ശരീരചലനങ്ങള്‍ തടസപ്പെടുന്നതോടെ പൊലീസിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നവരെ എളുപ്പത്തില്‍ കീഴടക്കാനും സാധിക്കും.

ജീവന് ഭീഷണിയല്ലാത്തതിനാല്‍ അപകടകരമല്ലാത്ത ആയുധങ്ങളുടെ ഗണത്തിലാണ് ഇത് പെടുക. ഈ പഴുത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാല്‍വാനില്‍ ചൈനീസ് സൈനികര്‍ ടീസറുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത്. ടീസറുകളെ പുതിയ രൂപത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി നല്‍കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം.

