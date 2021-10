ആണവ കേന്ദ്രം തകർക്കാൻ ചെലവിട്ടത് 11,700 കോടി രൂപ! ഇസ്രയേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ഇസ്രയേല്‍ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി 500 കോടി ഷെക്കല്‍ (ഏതാണ്ട് 11,700 കോടി രൂപ) വകയിരുത്തിയെന്ന് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്. ഇതാണ് ടെഹ്‌റാനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.



ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നാല്‍ ഇസ്രയേലിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടറി അലി ഷംഖാനി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

'ഇറാനെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി 150 കോടി ഡോളര്‍ വകയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേല്‍. ഇറാന്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാന്‍ ഇതിലും വലിയ തുക ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി വരും' എന്നായിരുന്നു ഷംകാനിയുടെ ട്വീറ്റ്. ലക്ഷ്യമിട്ടവരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം അര്‍ഥവ്യത്യാസമില്ലാതെ എത്തണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായി ഇംഗ്ലിഷിനു പുറമേ ഫാര്‍സി, അറബിക്, ഹീബ്രു ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രയേലിന് എന്തു തരത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് നല്‍കുകയെന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇറാന്‍ നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഇസ്രയേല്‍ ഏറെ കാലമായി ഇറാന്റെ പക്കല്‍ ആണവായുധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും ഇറാന്‍ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ബാലിസ്റ്റിക്, ക്രൂസ് മിസൈലുകളുടെ വന്‍ശേഖരമുണ്ട് ഇറാന്. ഒരു യുദ്ധ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ ഇസ്രയേലിനെ ലക്ഷ്യംവയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇസ്രയേലിന് സമീപത്ത് ഇറാന്റെ സഖ്യകക്ഷികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പലരുടേയും സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള ഭീകരരും സിറിയന്‍ സര്‍ക്കാരും ഇറാനെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണ്. യുദ്ധ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഇറാന് സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

2022ലെ 1750 കോടി ഡോളറിന്റെ പ്രതിരോധ ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായാണ് 150 കോടി ഡോളര്‍ ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തിനായി ഇസ്രയേല്‍ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുള്ളത്. പോര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ മുതല്‍ രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളും ഭൂഗര്‍ഭ അറകളെ തകര്‍ക്കുന്ന പ്രത്യേകം ആയുധങ്ങള്‍ വരെ യുദ്ധ സന്നാഹത്തിനായി ഇസ്രയേല്‍ ഒരുക്കുന്നതായും കരുതപ്പെടുന്നു. അണ്വായുധം നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഇറാനെ തടയാന്‍ ഒരു യുദ്ധമല്ലാതെ പോംവഴിയില്ലെന്നാണ് ഇസ്രയേല്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി അവിഗ്‌ഡോര്‍ ലിബെര്‍മാന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞത്. 2015ലെ ആണവ കരാര്‍ ഇറാന്‍ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എല്ലാ മാര്‍ഗങ്ങളും മുന്നിലുണ്ടെന്നാണ് ഈ മാസം ആദ്യം അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കന്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

തങ്ങള്‍ക്ക് ആണവായുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ പദ്ധതിയില്ലെന്നാണ് ഇറാന്‍ പരസ്യമായി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വിശദീകരണവും ഇറാന്റെ ആത്മീയ നേതാക്കള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, യുഎന്‍ ആണവായുധ നിരീക്ഷണ സമിതി പോലും 'നാണംകെട്ട ഇരട്ട നിലപാടുകളാണ്' ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇറാനെതിരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

English Summary: Tehran Vows Israel Will Suffer 'Thousands of Billions' of Dollars in Damage If It Dares Attack Iran