ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ തകർക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് പുതിയ ‘ടെക് തന്ത്രം’

ചെറു സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ സ്ഥാപിച്ച് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റുകളെ തകര്‍ക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് വേധ റോബോട്ടിക് ഉപകരണം നിര്‍മിച്ചുവെന്ന് ചൈനീസ് പ്രതിരോധ ഗവേഷകര്‍. സാറ്റലൈറ്റുകളെ ചെറു ഭാഗങ്ങളാക്കി നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെ തകര്‍ക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ചൈനീസ് ആയുധം സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ സാറ്റലൈറ്റുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ച് സമയബന്ധിതമായി നിയന്ത്രിത സ്‌ഫോടനമാണ് നടത്തുകയെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഹുനാന്‍ ഡിഫെന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി പോളിക്ലിനിക്കിലെ പ്രൊഫ. സണ്‍ സുന്‍സങ് പറയുന്നു.



ശത്രുരാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുക എളുപ്പമല്ലെന്നതും തങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ക്കുണ്ടായ യന്ത്രതകരാറാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്നതുമാണ് ഈ ചൈനീസ് ആയുധത്തിന്റെ മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുന്നത്. ഈ റോബോട്ടിക് ആയുധത്തെ സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ മാത്രം ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന്റെ സഹായത്തില്‍ പുറത്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ റോബോട്ടിക് സാറ്റലൈറ്റ് വേധ ആയുധം നിര്‍മിച്ചത്. 2007ലാണ് ചൈന അവരുടെ ആദ്യ സാറ്റലൈറ്റ് വേധ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചൈനയുടെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ സാറ്റലൈറ്റിനെയാണ് ഭൂമിയില്‍ നിന്നും മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിച്ച് തകര്‍ത്തു കളഞ്ഞത്. പരീക്ഷണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങളുടെ പേരില്‍ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ചൈനക്കെതിരെ വന്‍തോതില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

സമാനമായ സാറ്റലൈറ്റ് വേധ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വന്‍തോതില്‍ ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതോടെ 1980കള്‍ക്കു ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഈ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചൈനയുടെ സമീപകാലത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് വേധ ആയുധ പദ്ധതികള്‍ പരമാവധി ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നത് കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായിരുന്നു. സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ യന്ത്ര കൈ ഉപയോഗിച്ചും വല ഉപയോഗിച്ചുമെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങള്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാനാകും. അതേസമയം, മറ്റു സാറ്റലൈറ്റുകളില്‍ ചെറു സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചിത സമയത്ത് അത് തകര്‍ക്കുന്നത് എളുപ്പത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്‌നോളജി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എൻജിനീയറിങ് ജേണലിലാണ് ചൈനീസ് സാറ്റലൈറ്റ് വേധ റോബോട്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വെടിയുണ്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ക്ക് ഏതാണ്ട് മൂന്നര കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം. ഇത്തരം സ്‌ഫോടനങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകള്‍ തകര്‍ന്നാലും അത് യന്ത്രതകരാറ് മൂലമാണെന്ന ധാരണയായിരിക്കും സാധാരണ നിലയില്‍ ലഭിക്കുക. ഇതും ഈ രീതിയുടെ മെച്ചമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. സമാധാനപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന്റെ പേരില്‍ സാറ്റലൈറ്റുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ചൈനീസ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യാന്തര ധാരണകളുടെ എതിര്‍പ്പില്ല. സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ നടത്തുന്നതിനും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനും ബഹിരാകാശ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാനുമെല്ലാം ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ആവശ്യം വരും.

അതേസമയം, ചൈനയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് വേധ ആയുധ നിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അമേരിക്ക ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും 2016ല്‍ ചൈന വിക്ഷേപിച്ച റോബോട്ടിക് കൈകളുള്ള ഷിജിയാന്‍ 17 അമേരിക്കയുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയാണ്. മറ്റു സാറ്റലൈറ്റുകളെ യന്ത്രകൈ ഉപയോഗിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചൈന ഷിജിയാന്‍ 17 വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ബഹിരാകാശ സേനാ മേധാവി ജനറല്‍ ജെയിംസ് ഡിക്കിന്‍സന്‍ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ചൈനയുടെ പുതിയ ആയുധങ്ങള്‍ ബഹിരാകാശ ആയുധ മത്സരത്തിന് ഇടയാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക സജീവമാണ്. അതേസമയം അമേരിക്കക്ക് അവരുടെ സൈനിക ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന ഒഴിവുകഴിവാണ് ചൈനീസ് ഭീഷണി എന്നായിരുന്നു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവ് വാങ് വെന്‍ബിന്‍ പറഞ്ഞത്. പ്രതിരോധത്തില്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന സൈനിക നയമാണ് ചൈനക്കെന്നും ഒരു രാജ്യവുമായും ആയുധ മത്സരത്തിനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു.

