താലിബാനെ വിശ്വാസമില്ല! തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ചൈനയ്ക്ക് പുതിയ സൈനികകേന്ദ്രം

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ വടക്കൻ അയൽരാജ്യമായ തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ചൈന പുതിയ സൈനികത്താവളം പണിയുന്നു. അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള മേഖലയിലാണു സൈനികത്താവളത്തിന്റെ നിർമാണം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നു ഭീഷണികൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണു താവളത്തിന് അനുമതി നൽകിയതെന്നും തജിക് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ചൈനയും താലിബാന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ഉറപ്പ് പുലർത്തുന്നില്ലെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഉയിഗുർ മേഖലകളിലേക്കു പുതിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പടരുന്നതിനു മുൻകൂറായി പ്രതിരോധം ഉയർത്തുകയാണു ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



∙ ചെലവ് ഒരു കോടി യുഎസ് ഡോളർ, ചെലവ് ചൈന വഹിക്കും

ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച തജിക്കിസ്ഥാന്റെ പാർലമെന്റ് പുതിയ സൈനികബേസ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗോർണോ ബഡാക്ഷാൻ പ്രവിശ്യയിലെ വാഖോൻ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാകും ബേസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. തജിക്ക് സൈനികരും ഇവിടെ നിലയുറപ്പിക്കും. ഒരു കോടി യുഎസ് ഡോളർ ചെലവു വരുന്ന ബേസിന്റെ ചെലവുകളെല്ലാം ചൈന വഹിക്കും.

∙ താലിബാനെ എതിർത്തവരാണ് തജിക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന അനുകൂലിച്ചവരും

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ മുന്നേറ്റത്തെ എതിർത്ത രാജ്യമാണു തജിക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന ഇതിനെല്ലാ സഹായവും ചെയ്ത രാജ്യവും. എന്നാൽ തജിക്കിസ്ഥാനും ചൈനയുമായി വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സൗഹൃദവഴിയിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പോക്ക്. 1992ൽ സോവിയറ്റ് വിഘടനത്തിനു ശേഷം തജിക്കിസ്ഥാൻ രൂപീകൃതമായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ രാജ്യവുമായ ചൈന സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.നിലവിൽ തജിക്കിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ 3 വ്യാപാര പങ്കാളികളിൽ ഒരു രാജ്യം ചൈനയാണ്. ഒട്ടേറെ ചൈനീസ് വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ തജിക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ചൈനയുടെ അയൽരാജ്യം കൂടിയാണു തജിക്കിസ്ഥാൻ. 477 കിലോമീറ്ററോളം അതിർത്തി ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുണ്ട്. മിക്ക അയൽരാജ്യങ്ങളോടുമുള്ളതു പോലെ തന്നെ അതിർത്തിത്തർക്കം തജിക്കിസ്ഥാനുമായി ചൈന പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും 2011ൽ എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തി.

∙ തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ചൈനയ്ക്ക് മറ്റൊരു താവളവും

ഇതല്ലാതെ തന്നെ ചൈന തജിക്കിസ്ഥാനിലെ മുർഘാബ് മേഖലയിൽ ഒരു സൈനിക ബേസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ചൈന ഇത്തരമൊരു ബേസ് ഇവിടുള്ളതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പല രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഇവിടെ ചൈനീസ് സൈനികർ നിലയുറപ്പിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ വെളിയിൽ വന്നിരുന്നു.

∙ ചൈനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, തജിക്കിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും താവളമുണ്ട്

ഏഷ്യൻ മേഖലയിലെ വൻശക്തികളായ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും സൈനികബേസുള്ള ഒരേയൊരു രാജ്യം നിലവിൽ തജിക്കിസ്ഥാനാണ്. അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ഫാർഖോറിൽ ഇന്ത്യ വ്യോമത്താവളം നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. 2002ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വ്യോമസേന ഈ താവളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

English Summary: China to build outpost for Tajikistan special forces near Afghan border