ഗ്രാമങ്ങൾ ചുട്ടെരിക്കുന്നു, കൊടിയ പീഡനങ്ങളും– മ്യാൻമറിൽ സൈന്യത്തിന്റെ തേർവാഴ്ച

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന സൈനിക അട്ടിമറിക്കു ശേഷം ഭരണം പിടിച്ച മ്യാൻമർ സൈന്യം വിവിധ രീതികളിലുള്ള മർദ്ദന മുറകൾ രാജ്യത്തു നടപ്പാക്കുന്നതായി രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഓങ് സാൻ സ്യൂചിയുടെ അടുത്ത സഹായിയായ വിൻ ഹെടീനെ 20 വർഷം തടവിനു വിധിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണു സൈന്യത്തിന്റെ നരനായാട്ടു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെളിവാക്കപ്പെട്ടത്. 1200 പേരോളം ഇതിനു ശേഷം നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ പട്ടാളം വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മ്യാൻമറിലെ സിൻ സംസ്ഥാനത്തെ താന്ത്ലാങ് നഗരത്തിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 160 വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തകർന്നു. സംഭവത്തെ യുഎസ് ശക്തമായി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത പൗരൻമാരിലൊരാൾ സൈന്യത്തിന്റെ ടോർച്ചർ ക്യാംപിൽ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. പ്ലയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ തൊലി പിടിച്ചു തിരിച്ചെന്നും ശ്വാസം നഷ്ടമാകുന്നതു വരെ തന്റെ നെഞ്ചിൽ സൈനികർ ഇടിച്ചെന്നും അയാൾ പറയുന്നു. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടാതെ മേഖലയിലെ പല കെട്ടിടങ്ങളും സ്കൂളുകളുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ടോർച്ചർ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

മ്യാൻമറിൽ സൈന്യം അധികാരം പിടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി രാജ്യത്തു ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നതും തത്മദാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ സൈന്യത്തിന്റെ ഉന്നതമേധാവികളെ ഈ പ്രക്ഷോഭം ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ നിരവധി ആളുകളെ സൈന്യം തങ്ങളുടെ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇവയിലടയ്ക്കപ്പെടുന്ന തടവുപുള്ളികൾ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തു നിന്നുമുള്ളവരാണെന്ന് എപി പറയുന്നു. 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മുതൽ ബുദ്ധസന്ന്യാസിമാർ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഇവരിൽ പലരുടെയും വായ്ക്കുള്ളിലേക്കു തോക്കു കടത്തി ലാത്തി കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ അടിച്ചു മുറിവേൽപിച്ച് മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർത്തിയാണു പീഡനം. പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനാണു പ്രധാനമായും പീഡനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ക്യാംപിൽ കഴിഞ്ഞവർ പറയുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ അധികാരസ്ഥാപനമായതിനാൽ മ്യാൻമർ സൈന്യത്തിന് കാലങ്ങളായി ഇത്തരം പീഡനമുറകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ 2010ൽ രാജ്യത്തു ജനാധിപത്യം എത്തിയ ശേഷം നഗരങ്ങളിൽ ഇതു കുറയുകയും അതിർത്തി ഗ്രാമമേഖലകളിൽ ഇതു നടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നഗര–ഗ്രാമ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സൈന്യം തേർവാഴ്ച നടത്തുകയാണ് മ്യാൻമറിൽ. സൈന്യത്തിലെ ഓഫിസർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ രീതികളിൽ പരിശീലനം നൽകാറുണ്ടത്രേ. ഇവർക്കു മേധാവികൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമിതാണ്... എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ട, വിമതരിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടത്.

ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലല്ലാതെയും സൈന്യം പീഡനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നു മുൻ രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരനായ കോ ബോ ക്വി പറയുന്നു. പിടിക്കേണ്ടവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവിടെ വച്ചു തന്നെ പീഡനമുറകൾ പുറത്തെടുത്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പീഡനത്തിനിരയായവർ പലരും ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തും മുൻപ് മരിച്ചു. രാജ്യാന്തര സമ്മർദ്ദം ഭയന്ന് ഇതിന്റെയെല്ലാം തെളിവുകൾ സൈന്യം നശിപ്പിക്കുകയോ മറച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ്. വിവരങ്ങളറിയുന്നതല്ലാതെ പ്രതികാരത്തിനു വേണ്ടിയും സൈന്യം പീഡനം അവലംബിക്കുന്നു.

പീഡനമുറകൾ അരങ്ങേറുന്ന തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി അതീവ ഭീകരമാണ്. പലയിടങ്ങളിലും ഒന്നു നിവർന്നു കിടക്കാൻ പോലുമുള്ള അവസരം അന്തേവാസികൾക്കില്ല. ടോയ്‌ലെറ്റിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലമാണു ക്യാംപുകളിൽ തങ്ങൾക്കു കുടിക്കാനായി കിട്ടിയതെന്നും അവിടെ കഴിഞ്ഞവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. രാത്രിയിൽ പാറ്റകളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കാൻ തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചെന്നും എന്നാൽ എത്രയോടിച്ചിട്ടും തീരാത്തത്ര പാറ്റകൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നെന്നും മറ്റൊരാൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള അമ്മമാരെ പോലും വെറുതെ വിടാൻ സൈന്യം തയാറാകുന്നില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ഇവരെ ക്യാംപുകളിൽ അടയ്ക്കുന്നതെന്നും എപി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതിനിടെ ക്യാംപിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടു പോലും സെല്ലിലുള്ളവരെ മാറ്റാനോ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനോ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായില്ലെന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ ഗുരുതര വീഴ്ചയായി രാജ്യാന്തര സമൂഹം കാണുന്നു.

