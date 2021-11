യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നേർക്കുനേർ, ‘ഡോഗ്ഫൈറ്റിൽ’ മിസൈൽ തകർത്ത് ഇറാന്‍ വ്യോമസേന

പോര്‍വിമാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള മിസൈലിനെ മറ്റൊരു പോര്‍വിമാനത്തിലെ മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ത്ത് (ഡോഗ്ഫൈറ്റ്) ഇറാന്‍ വ്യോമസേന. ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സിന്റെ (IRIAF) വാര്‍ഷിക അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ ഇറാന്റെ സായുധ ശേഷിയും കൃത്യതയും പ്രകടമാക്കിയത്. ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തിനായി 150 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 11,237 കോടി രൂപ) ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ ബജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടെയാണ് ഇറാന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഈ അഭ്യാസത്തിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.



ഡിഫെന്‍ഡേഴ്‌സ് ഓഫ് ദ വെലായത്ത് സാന്‍ചുറി എന്ന പേരില്‍ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ നടന്ന വാര്‍ഷിക ഇറാന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സിന്റെ വ്യോമ അഭ്യാസത്തിനിടെയാണ് പോര്‍വിമാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള മിസൈല്‍ മറ്റൊരു പോര്‍വിമാനം വായുവില്‍ വെച്ച് തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞത്. അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത വ്യോമ താവളങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ ഈ വ്യോമാഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. എഫ്–5 ടൈഗര്‍ പോര്‍വിമാനത്തില്‍ നിന്നും തൊടുത്ത മിസൈലാണ് ഇറാന്റെ തന്നെ മിക്–29 പോര്‍വിമാനം നിലം തൊടും മുൻപേ തകര്‍ത്തത്.

അതേസമയം, ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന വ്യോമാഭ്യാസത്തിനിടെ നടന്നതാണോ അതോ നേരത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ലെന്നാണ് സ്ഫുട്‌നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെയും സമാനമായ അഭ്യാസങ്ങള്‍ ഇറാന്‍ വ്യോമസേന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഇസ്രയേല്‍ മുന്നറിയിപ്പിനും ഇതിനായി വന്‍തുക പ്രതിരോധ ബജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനും പിന്നാലെ ഇത്തരം വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത് ഇസ്രയേലിനുള്ള ഇറാന്റെ മറുപടിയായും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വായുവില്‍ താഴ്ന്നു പറക്കുന്ന ഇറാന്റെ എഫ്–5 പോര്‍ വിമാനത്തില്‍ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കുന്ന മിസൈല്‍ മിഗ്–29 മറ്റൊരു മിസൈല്‍ ഉപയോഗിച്ച് തകര്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇറാന്‍ വ്യോമസേനയുടെ എഫ്–5 ടൈഗര്‍–II വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട പോര്‍വിമാനം അമേരിക്ക തന്നെയാണ് നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1979ല്‍ ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പോര്‍വിമാനം അമേരിക്ക ഇറാന് നല്‍കിയതായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് നിര്‍മിത മിഗ്–29 വിമാനമാണ് എഫ്–5 വില്‍ നിന്നുള്ള മിസൈലിന് മറുപടിയുമായി എത്തുന്നത്. ഊഷ്മാവിലെ വ്യതിയാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മിസൈലിനെ പിന്തുടരാന്‍ ശേഷിയുള്ള വിംപെൽ 73 മിസൈലാണ് മിഗ്–29 തൊടുത്തത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം മിഗ് മിസൈല്‍ എഫ് 5വില്‍ നിന്നും തൊടുത്ത മിസൈലിനെ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മറ്റൊരു വിഡിയോയില്‍ വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധകാലത്തെ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത പോര്‍വിമാനമായ എഫ്4 ഫാന്റം II മറ്റൊരു അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്നതാണുള്ളത്. വായുവില്‍ നിന്നും കരയിലേക്ക് തൊടുക്കുന്ന മാവെരിക് മിസൈലാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യത്തെ കൃത്യമായി ഭേദിക്കുന്നത്. 1979ല്‍ ഇറാനില്‍ നടന്ന ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം അമേരിക്ക ഇറാന് ആയുധങ്ങളും പ്രതിരോധ വസ്തുക്കളും കൈമാറിയിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടേയും ഇസ്രയേലിന്റേയും കടുത്തവിമര്‍ശകരായ ഇറാനിലെ ഷാ ഭരണകൂടം അമേരിക്കന്‍ ആയുധങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും കാലാകാലങ്ങളില്‍ വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഫ്–5 പോര്‍ വിമാനത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാല്‍ മൂന്ന് തവണയാണ് ഇറാന്‍ ഈ പോര്‍വിമാനത്തില്‍ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്.

English Summary: Iranian MiG-29 Shoots Down Aerial Target Fired by F-5 Tiger in Low-Altitude Flyby