ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഉടൻ റഷ്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് ലഭിക്കും: പുടിൻ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ വൈകാതെ തന്നെ റഷ്യൻ നാവിക സേനയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ. പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ 2022 മുതൽ പുതിയ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ റഷ്യയുടെ നാവികസേനയ്ക്ക് ലഭിക്കും. മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു.



ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ, ശക്തിയുള്ള ലേസര്‍ ആയുധങ്ങൾ, റോബോട്ടിക് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധനത്തിന് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഇതെല്ലാം വിന്യസിച്ച് സൈനിക ഭീഷണികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ കഴിയും, അതായത് അവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പുടിൻ പറഞ്ഞു. അന്തർവാഹിനികൾ, കപ്പലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നെല്ലാം തൊടുത്തുവിട്ട ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ കരയിലും കടലിലുമുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിജയകരമായി പതിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

∙ സിർക്കോൺ മിസൈൽ

ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി 2019 ലാണ് സിർക്കോൺ മിസൈൽ റഷ്യ പുറത്തെടുത്തത്. ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ വിന്യസിച്ച ലോകത്തെ ഏക രാജ്യം റഷ്യയാണെന്ന് വീമ്പിളക്കിയാണ് പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ അന്ന് പുതിയ ആയുധം അവതരിപ്പിച്ചത്. ' ഒരാൾക്കും തടയാനാകാത്ത' സിർക്കോൺ മിസൈലിന്റെ പുതിയ ലാൻഡ് അധിഷ്ഠിത പതിപ്പിന് മാക് 9 വേഗം (ശബ്ദത്തേക്കാൾ 9 ഇരട്ടി വേഗം) കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അമേരിക്കയേക്കാൾ മുകളിൽ ഒരായുധം റഷ്യ വിന്യസിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തെ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും തടുക്കാനാകാത്തതെന്ന അവകാശവാദവുമായാണ് ഹൈപ്പസോണിക് മിസൈൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അണ്വായുധം ഉൾപ്പെടെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈൽ ‘ഒരു ഉൽക്കാശില പോലെ’ എതിരാളികളുടെ മേൽ പ്രഹരമേൽപിക്കുമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ അവകാശവാദം.

റഷ്യയുടെ പുതിയ മിസൈലിന് ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിനേക്കാൾ വേഗം കുറവാണ്. എന്നാൽ, ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലിന് മറ്റു നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇത് ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകളെ കബളിപ്പിച്ച് മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്നു.

റഷ്യയ്ക്ക് പുറമെ ഹൈപ്പര്‍സോണിക് മിസൈൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ചൈനയും യുഎസും രംഗത്തുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റിൽ ചൈന ഒരു അണ്വായുധ ശേഷിയുള്ള ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു. ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധങ്ങളിലെ ചൈനയുടെ പുരോഗതി യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

