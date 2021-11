ഇറാന്റെ എണ്ണ ടാങ്കർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നീക്കം: യുഎസ് സേനയെ ഓടിച്ച് ഐആർജിസി ബോട്ടുകൾ - വിഡിയോ

ഇറാനിയൻ ഓയിൽ ടാങ്കർ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രമം ഐആർജിസി ബോട്ടുകൾ തടയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ടെഹ്‌റാൻ പുറത്തുവിട്ടു. ടാങ്കറിനെ ഇറാന്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചതായി ഇസ്‍ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ സംഭവം എപ്പോഴാണ് നടന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.



ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലായ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് (ഐആർഐബി) ആണ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. എണ്ണയുമായി പോവുകയായിരുന്ന കൂറ്റന്‍ ടാങ്കര്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യുഎസ് സേനയുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇറാന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍, സംഭവം നടന്ന തിയതിയോ കപ്പൽ‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത രാജ്യത്തിന്റെയോ വിശദാംശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ അധികൃതര്‍ തയാറായിട്ടില്ല.

ഇറാന്റെ പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാങ്കറിനെ സഹായിക്കാൻ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ (ഐആർജിസി) ബോട്ടുകൾ കുതിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒമാൻ കടലിലാണ് യുഎസ് സൈനികർ ഇറാന്റെ എണ്ണ ടാങ്കർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നിരവധി സായുധ സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയിലൊന്ന് യുഎസ് ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലെങ്കിൽ മിസൈൽ ക്രൂയിസർ പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഇറാനിയൻ ടാങ്കറിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഐആർജിസിയുടെ നീക്കത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഒമാൻ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ടാങ്കറിലെ എണ്ണ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള യുഎസ് ശ്രമം ഐആർജിസിയുടെ നാവികസേന വിജയകരമായി തടഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ടാങ്കർ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ക്രൂഡ് മറ്റൊരു കപ്പലിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്.

എന്നാൽ, ഇറാനിയൻ ടാങ്കറിലേക്ക് എണ്ണ തിരികെ മാറ്റാൻ ഐആർജിസിയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് ടാങ്കർ ഇറാന്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. ടാങ്കർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയാൻ യുഎസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ശ്രമിച്ചെന്നും ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും സംഭവം ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതായി സ്കൈ ന്യൂസ് അറേബ്യയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Tehran Releases Video of IRGC Boats Fending Off Alleged US Attempt to Seize Iranian Oil Tanker