റഷ്യന്‍ കപ്പലുകളെ പിന്തുടരാൻ അമേരിക്കയുടെ ബി 1 ബോംബറുകൾ, പ്രതിരോധിക്കാൻ എസ്–500

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ബി 1 ചാര ബോംബര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ദൗത്യം നല്‍കുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന. പുതു തലമുറയില്‍ പെട്ട ബി 21 ചാര ബോംബറുകള്‍ക്ക് പകരം ബി 1 ഉപയോഗിക്കാനാണ് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ശ്രമം. കരിങ്കടലിലെ റഷ്യന്‍ കപ്പലുകളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ബി 1 ബോംബറുകളെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഫോബ്‌സ് മാസികയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.



ബി 21 ബോംബര്‍ വിമാനങ്ങളുടെ സേനാ വ്യൂഹം സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കില്‍ വര്‍ഷങ്ങളുടെ കാലതാമസമെടുക്കും. ഇത് ബി 1 ബോംബറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് താല്‍ക്കാലികമായി പരിഹരിക്കാനാണ് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന ശ്രമിക്കുന്നത്. 12 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട പ്രത്യേക ദൗത്യത്തില്‍ നിരവധി ബി 1 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഒക്ടോബര്‍ 19ന് ഫെയര്‍ഫോര്‍ഡിലെ റോയല്‍ വ്യോമസേനാ താവളത്തില്‍ നിന്നും പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനങ്ങള്‍ നോര്‍ത്ത് സീയില്‍ എത്തിയ ശേഷം തിരിച്ച് പറക്കുകയായിരുന്നു.

8000 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം വരെ നിര്‍ത്താതെ പറക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട് ബി 1 ബോംബര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക്. ഏതാണ്ട് 25 ടണ്‍ ഭാരം വരെ വഹിക്കാനുമാകും. ഇതില്‍ 24 ലോങ് റേഞ്ച് ആന്റി ഷിപ് മിസൈലുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാകും. 480 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ നിന്നു വരെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മിസൈല്‍ തൊടുക്കാന്‍ ബി 1 ബോംബറുകല്‍ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. റഷ്യയുടെ ബാള്‍ട്ടിക് സേനാ വ്യൂഹത്തെ തന്നെ തകര്‍ക്കാന്‍ ഏതാനും ബി 1 ബോംബറുകള്‍ മതിയെന്നാണ് ഫോബ്‌സിന്റെ അവകാശവാദം.

അതേസമയം, പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകളാണെങ്കില്‍ പോലും ഇവയ്ക്ക് റഷ്യയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ എത്രത്തോളം കബളിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. റഷ്യയുടെ എസ്–500 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ബി 1 ബോംബറുകളേയും അവ തൊടുക്കുന്ന സ്‌റ്റെല്‍ത്ത് മിസൈലുകളേയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തി പ്രതിരോധിക്കാനാവുമെന്നാണ് സ്ഫുട്‌നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തവണ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്നതിനും മുന്‍പു തന്നെ റഷ്യന്‍ എസ്–500 ന് ബി 1 പോര്‍വിമാനത്തെ തകര്‍ക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നും റഷ്യന്‍ മാധ്യമം റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനകം തന്നെ കപ്പലുകളില്‍ എസ്–350, എസ്–400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ റഷ്യ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി 21 ബോംബറുകളെ പോലും ഇവയ്ക്ക് കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് റഷ്യന്‍ അവകാശവാദം. കപ്പലില്‍ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ എസ്–500 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.

English Summary: US Reportedly Plans to Use Ageing B-1 Strategic Bombers Against Russian Ships in Black Sea