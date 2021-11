വധിക്കാൻ പറന്നെത്തിയത് ഡ്രോൺ! രക്ഷപ്പെട്ട കാദിമി സദ്ദാമിനെ തുറന്നെതിർത്ത ചാരമേധാവി

ഇറാഖിന്റെ രാജ്യ തലസ്ഥാനമായ ബഗ്ദാദിൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വ്യോമാക്രമണം. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണ രീതികളിലൊന്നാണ് നഗരത്തിലെ അതിസുരക്ഷാ മേഖലയായ ഗ്രീൻ സോണിൽ നടന്നത്. യുഎസ് എംബസിയുൾപ്പെടെ അടങ്ങിയ ഈ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സോണിലുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെ അക്രമികൾ ലക്ഷ്യം വച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മുസ്തഫ അൽ കാദിമിയെത്തന്നെയാണ് (54). ആരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംശയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കാദിമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലോകം തിരയുക കൂടി ചെയ്യുകയാണ്.



∙ ആരാണ് കാദിമി?

വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണു കാദിമി. പഠനവും ജോലിമേഖലകളുമൊക്കെ തുലോം വ്യത്യസ്തം. നിയമം, മാധ്യമപ്രവർത്തനം, ചാരവൃത്തി, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തമേഖലകളിൽ കൈവച്ച കാദിമി നീണ്ട കാലം ഇറാഖിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തലവനുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു ഇറാഖിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കാദിമി അവരോധിക്കപ്പെട്ടത്.

∙ സദ്ദാമിനെ തുറന്നെതിർത്ത ചാരമേധാവി

1967ൽ ബഗ്ദാദിൽ ജനിച്ച മുസ്തഫ, തന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഇറാനിലേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് ജർമനിയിലേക്കും ബ്രിട്ടനിലേക്കും. ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു.നിയമബിരുദം നേടിയ മുസ്തഫ, പിന്നീട് കുറേക്കാലം മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി ജോലി നോക്കവെയാണ് അൽ കാദിമിയെന്ന തുടർപ്പേര് സ്വീകരിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഇറാഖിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാക്കായിരുന്ന സാക്ഷാൽ സദ്ദാം ഹുസൈനെ കാദിമി തുറന്നെതിർത്തിരുന്നു. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഇറാഖിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ ഇറാഖി ഇന്റലിജൻസിന്റെ ‘തലവൻ’

2003ൽ ഇറാഖ് യുഎസ് നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിലായ കാലഘട്ടത്തിലാണു കാദിമി ഇറാഖിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇറാഖി മീഡിയ നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്ന മാധ്യമശൃംഖലയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച അദ്ദേഹം ഇറാഖ് മെമ്മറി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായും അക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചു. സദ്ദാം ഭരണകൂടത്തിന്റെ തെറ്റുകളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരാനും രേഖപ്പെടുത്താനുമായിരുന്നു തന്റെ ആ പ്രവർത്തനമെന്ന് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്തു പറഞ്ഞു.

2016ലാണു ഖാദിമി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസിന്റെ മേധാവിയാകുന്നത്. അക്കാലത്ത് രാജ്യത്തിനു ഭീഷണിയായി നിലനിന്നിരുന്ന ഐഎസിനെതിരായ പോരാട്ടമായിരുന്നു കാദിമി പ്രധാനമായും കൈക്കൊണ്ടത്. ഐഎസിനെതിരെ പന്ത്രണ്ടിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു വമ്പിച്ച കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കാൻ കാദിമിക്കു സാധിച്ചു. ഒപ്പം ഇറാഖി ഇന്റലിജൻസിനെ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒന്നായി മാറ്റാനും കാദിമിക്കു കഴിഞ്ഞു.

∙ യുഎസിനെ പിണക്കാതെ ഇറാനുമായി നല്ലബന്ധം

പിന്നീട് ആദിൽ അബ്ദുൽ മഹ്ദിയുടെ സർക്കാർ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് താഴെ വീണതിനു ശേഷമാണ് ഇറാഖി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാദിമിയുടെ പേര് ഉയർന്നു തുടങ്ങിയതും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായതും. വളരെ പ്രായോഗിക വാദിയായ ഭരണാധികാരിയെന്നായിരുന്നു ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാദിമി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. ഇറാഖി രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും ഗുണപരമായ ബന്ധം പുലർത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസിനെ പിണക്കാതെ നോക്കുമ്പോഴും ഇറാനുമായി നല്ലബന്ധത്തിനു ശ്രമിക്കാൻ കാദിമി വഴികൾ നോക്കി. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ നാളുകളിൽ കാദിമിയെ ഇറാൻ എതിർത്തിരുന്നു. ഇറാനുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ള കത്തൈബ് ഹിസ്ബുല്ല എന്ന സായുധ സംഘടന അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കുറിപ്പു പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. സംഘടനയുടെ നേതാവായിരുന്ന അബു മഹ്ദി അൽ മുഹന്ദിസ്, ഇറാനിയൻ ജനറാലയ കാസിം സുലൈമാനി എന്നിവരുടെ വധങ്ങളിൽ കാദിമിക്കു പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പിലെ ആരോപണം.

