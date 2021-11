ചൈനയെ വിരട്ടാൻ: സർവസംഹാരിയായ ലേസർ ആയുധം നിർമിക്കാൻ യുഎസ്

ഇതുവരയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ കോംപാക്ട് ആയുധം നിർമിക്കാനൊരുങ്ങി യുഎസ് സേന. 300 കിലോവാട്ട് ശക്തിയുള്ള ലേസർ ആയുധം നിർമിക്കാനുള്ള കരാർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്ഥാപനമായ ജനറൽ അറ്റോമിക്സിനു സൈന്യം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ ഡ്രോണുകൾ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ, ടാങ്കുകൾ തുടങ്ങി യുദ്ധരംഗത്തുപയോഗിക്കുന്ന പല ആയുധങ്ങളെയും തകർത്തെറിയാൻ ഈ ലേസറിനു കഴിയും. അത്യാധുനിക മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളായ ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ചൈന വികസിപ്പിച്ചത് യുഎസിനു മേൽ സമ്മർദ്ദമേറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിൽ ഉൾപ്പെടെ യുഎസും ചൈനയുമായി ശീതസമരം കനക്കുകയുമാണ്. ഈയവസരത്തിൽ, എല്ലാ മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളെയും ഭേദിക്കുന്ന ചൈനീസ് ഹൈപ്പർ സോണിക് മിസൈലുകൾക്ക് ഒരു തടകൂടി ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും പുതിയ നീക്കത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. മികച്ച ശേഷിക്കൊപ്പം വേഗവും ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് പുതുതായി വികസിപ്പിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ.



ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഗെയ്ൻ ഹൈ എനർജി ലേസർ വെപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഈ ലേസറിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുഎസ് സൈനികർക്ക് നേർക്കുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കുടയെന്നാണ് ഈ ലേസറിനെ സൈന്യം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മിസൈലുകളോ ഡ്രോണുകളോ വന്നാൽ ലേസർ സംവിധാനം അവയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതീവ ഊർജമുള്ള കിരണങ്ങൾ അടിപ്പിച്ച് കത്തിച്ചുനശിപ്പിക്കാൻ ഈ ആയുധത്തിനു കഴിവുണ്ട്.

ജനറൽ അറ്റോമിക്സ് കമ്പനിയാകും ലേസർ നിർമിക്കുക. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കിങ്, ടാർഗറ്റിങ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ബോയിങ് ഒരുക്കും. വളരെയേറെ കണിശത വേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ട്രാക്കിങ്ങും ടാർഗറ്റിങ്ങും.

ലേസർ ആയുധങ്ങൾ യുഎസ് സൈന്യം ഇതാദ്യമായല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2014ൽ പേ‍ർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ യുഎസ് നേവി ഒരുക്കിയലേസർ ആയുധത്തിന് 30 കിലോവാട്ട് കരുത്ത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത്, ഇപ്പോൾ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലേസർ ആയുധത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നു മാത്രം കരുത്ത്. ശക്തമായ ആയുധങ്ങളാണെങ്കിലും വികസനത്തിന് ഒരുപാടു ചെലവു വരുന്നവയാണ് ലേസർ ആയുധങ്ങൾ. ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം വൈദ്യുതി വേണ്ടി വരും. വലിയ ജനറേറ്ററുകളിൽ നിന്നോ പവർഗ്രിഡുകളിൽ നിന്നോ ബാറ്ററികളിൽ നിന്നോ വൈദ്യുതോർജം സ്വീകരിച്ച് ഇവ പ്രവർത്തിക്കും. ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ എവിടെയും സ്ഥാപിക്കാനും കടൽയുദ്ധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ വൈദ്യുതച്ചെലവിന്റെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആയുധങ്ങളേക്കാൾ വേഗവും മികവും ഇവയ്ക്കു ലഭിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

