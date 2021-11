പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഉടൻ മൂന്നാം ലോകയുദ്ധം തുടങ്ങും! മുന്നറിയിപ്പുമായി പാക്ക് നേതാവ്

മൂന്നാം ലോകയുദ്ധം എന്ന സങ്കൽപം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം 1945ൽ അവസാനിച്ച നാൾ മുതൽ തന്നെ ഉദിച്ച ആശയവും ആശങ്കയുമാണ്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനു ശേഷം പരമ്പരാഗത ശക്തികളായ ബ്രിട്ടൻ, ജപ്പാൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയവർ പിന്നാക്കം പോകുകയും പുതിയ ലോകശക്തികളായ യുഎസ്, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നിവർ ലോകരാഷ്ട്രീയരംഗത്ത് ഉദിച്ചുയരുകയും തങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികളെക്കൂട്ടി രണ്ട് ബലാബല ചേരികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അരങ്ങേറിയ ശീതയുദ്ധം മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ കണക്കുകൂട്ടിയെങ്കിലും ശക്തിപ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇതൊരു യഥാർഥയുദ്ധമായി പരിണമിച്ചില്ല. 1991ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു വിവിധരാജ്യങ്ങളായതോടെ ഈ സാധ്യത ഇല്ലാതെയായി. യുഎസ് ലോകത്തെ ഒന്നാം നമ്പർ ശക്തിയുമായി മാറി. പിൽക്കാലത്ത് പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിനു തുടക്കമിടുമെന്ന ആശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ ചൈന–യുഎസ് എന്നിവർ തായ്‌വാനെ ചൊല്ലി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുമെന്നും ഇതു മൂന്നാംയുദ്ധമായി മാറുമെന്നും വരെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.



എന്നാൽ വിചിത്രമായ ഒരു മൂന്നാം ലോക സാധ്യതയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പാക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ ഫൈസൽ റാസ അബീദി. പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി അംഗവും സിന്ധിൽ നിന്നുള്ള മുൻ പാർലമെന്റംഗവുമായ അദ്ദേഹം പ്രവചിക്കുന്നത് മൂന്നാം ലോകയുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് പാക്കിസ്ഥാനിൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ്. അതും 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുമത്രേ. യുദ്ധസമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാനായി വീടിനു താഴെ ബങ്കറുകളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാനും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു ലൈവ് ന്യൂസ് ചാനൽ ചർച്ചയിലായിരുന്നു ആബിദിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ. ലോകത്തെ ഇന്ധനപ്രതിസന്ധി മറ്റൊരു ലോകയുദ്ധത്തിലേക്കു നയിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു ചർച്ചയുടെ വിഷയം.

ഏതോ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം ഡീക്കോഡ് ചെയ്താണ് താൻ ഈ പ്രവചനത്തിൽ എത്തിച്ചേ‍ർന്നതെന്ന് ആബിദി പറയുന്നു. ആബിദി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വിഡിയോ താമസിയാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ബ്രിട്ടിഷ് –പാക്കിസ്ഥാനി മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഗുൽ ബുഖാരി ആബിദിയുടെ മനോനില തകരാറിലായിരിക്കുകയാണെന്ന് കമന്റിട്ടു. ചിലർ അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആബിദിയുടെ ആരാധകരും രംഗത്തുണ്ട്. ആബിദി മുൻപ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതും അതുപോലെയാകുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

നിഗൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ളയാളാണ് ആബിദി. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും അയാളാരാണെന്ന് 9 ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു വിഡിയോ പരമ്പരയിലൂടെ താൻ തെളിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോവിഡ് വാക്സീനെക്കുറിച്ചും അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമില്ലാത്ത ആബിദി താനിതു വരെ വാക്സീനെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും പരിപാടിയിൽ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു.

പാക്കിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നക തല സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്വമുള്ളയാളായ ആബിദി പാക്കിസ്ഥാനിലെ അൽ–സുൽഫിക്കർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന വ്യവസായഗ്രൂപ്പിന്റെ മേധാവിയുമാണ്. കറാച്ചി ഡിവിഷന്റെ പാർട്ടി മേധാവിയുമായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറാച്ചിയിൽ ഇതിനിടെ നടന്ന കൊലപാതങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഇതിനിടെ ആബിദിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.അന്ന് പൊലീസ് ആബിദിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ തോക്കുകളുൾപ്പെടെ വിവിധ ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. പാക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ മോശമായി സംസാരിച്ചതിന് കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിലും ആബിദി പ്രതിയാണ്.

