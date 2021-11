യുഎസുമായി ഒരു യുദ്ധം വന്നാൽ നാവികപരമായി എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നു തങ്ങളുടെ തക്‌ലമാക്കാ‍ൻ മരുഭൂമിയിലെ റോഖിയാങ്ങിൽ യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ, മറ്റു പടക്കപ്പലുകൾ എന്നിവയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മോഡലുകളുണ്ടാക്കി ആക്രമണ പരിശീലനം ചൈനീസ് സേന നടത്തുന്നതിന്റെ ഉപഗ്രഹദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. യുഎസുമായി ഒരു യുദ്ധം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റി ചൈന ഗൗരവപൂർവം ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ സമുദ്രയുദ്ധത്തിന്റെ നയം മരുഭൂമിയിൽ ഡമ്മി കപ്പലുണ്ടാക്കി വച്ചു പരിശീലിച്ചാലൊന്നും കിട്ടില്ലെന്നും ഇതു പ്രയോജനകരമാകില്ലെന്നും ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



∙ തക്‌ലമാക്കാനിലേത് തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിനുള്ള തന്ത്രം‍

തയ്‌വാൻ പിടിച്ചടക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് ചൈന തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിൽ സമ്മർദ്ദം കൂട്ടുന്നത് മേഖലയെ ഒരു ബലപരീക്ഷണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് യുഎസ് ഓക്കസ് എന്ന പ്രതിരോധ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുകയും യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമുള്ള തങ്ങളുടെ സുഹൃത്‌രാജ്യങ്ങളുടെ നാവികസേനകളുടെ സാന്നിധ്യം തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിൽ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം ചൈനയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാകാം ഇപ്പോൾ പുതിയ പരിശീലനത്തിൽ കാണുന്നതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. തക്‌ലമാക്കാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ നിർമിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കപ്പൽമാതൃകകൾ യുഎസ് പടക്കപ്പലുകളുടെ അതേ വലുപ്പവും ആകൃതിയുമുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അയച്ചാണു ചൈന പരിശീലനം നടത്തുന്നതെന്ന് യുഎസ് നേവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി.

ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി റോക്കറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണു പരിശീലനം നടക്കുന്നതെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഈ റോക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് തെക്കൻ ചൈനാക്കടലിലേക്ക് 6 കപ്പൽവേധ മിസൈലുകൾ വിട്ടത് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കാരിയർ കില്ലർ എന്നു ചൈന വിളിക്കുന്ന ഡിഎഫ്–21ഡി മിസൈലുകളായിരുന്നു ഇവ.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ചൈന അവരുടെ കരസേന, നാവികസേന എന്നിവ വൻരീതിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാവികയൂണിറ്റുകളുള്ള നാവികസേന പോലും ചൈനയുടേതാണെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ സേനയുടെ യുദ്ധശേഷി ഇപ്പോഴും ചർച്ചാവിഷയമാണ്. യുദ്ധപരിചയമില്ലാത്തത് ചൈനയുടെ സൈനികവിജയങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുമ്പോളും ചൈനീസ് നേവിയും തീരസംരക്ഷണ സേനയും പുതിയ പുതിയ പടക്കപ്പലുകൾ മാസം തോറും നീറ്റിലിറക്കുന്നുണ്ടെന്നതും ചേർത്തുവായിക്കേണ്ട വസ്തുത.

∙ ഗോബിയും തക്‌ലമാക്കാനും

ചൈനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മരുഭൂമികളായ തക്‌ലമാക്കാനിലും ഗോബിയിലും സൈനികപരിശീലനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കടുത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ശീതമരുഭൂമികളാണ് ഇവയെന്നുള്ളത് പരിശീലനങ്ങൾക്കു സ്വകാര്യത നൽകുന്നു. ചൈന ഇതിലേക്കു തിരിഞ്ഞതും ഈ രഹസ്യാത്മകതയ്ക്കായി ആകണം.

ഗോബിയാണ് ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മരുഭൂമിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ നല്ലൊരുഭാഗം അയൽരാജ്യമായ മംഗോളിയയിലാണ്.തെക്കുകിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ സിൻജിയാങ്ങിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തക്‌ലമാക്കൻ മരുഭൂമി പൂർണമായും ചൈനയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. മധ്യകാലത്തെ സിൽക്ക് റൂട്ട് കടന്നുപോയിരുന്ന തക്‌ലമാക്കാൻ മരുഭൂമി ചൈനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക ശ്രോതസ്സ് കൂടിയാണ്. ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ വിലയുള്ള എണ്ണ, വാതക നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്.

