ഇറാന്റെ വ്യോമപരിധിയിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ഡ്രോണുകൾ! തുരത്തിയെന്ന് അവകാശവാദം

അമേരിക്കന്‍ ചാര ഡ്രോണുകളെ തുരത്തിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി ഇറാന്‍. സുള്‍ഫിക്കര്‍ 1400 എന്ന പേരില്‍ നടന്ന സൈനികാഭ്യാസ പ്രകടനം രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനെത്തിയ അമേരിക്കന്‍ ഡ്രോണുകളെയാണ് ഇറാൻ ഓടിച്ചത്. തങ്ങളുടെ വ്യോമപരിധിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ജനറല്‍ അറ്റോമിക്‌സിന്റെ എംക്യു9 റീപ്പറിനെയും നോര്‍ത്രോപ്പ് ഗ്രുമ്മന്‍ നിര്‍മിച്ച ആര്‍ക്യു 4ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്കിനെയും കണ്ടെത്തി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്നാണ് ഇറാന്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്.



രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഇറാന്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സുള്‍ഫിക്കര്‍ 1400 സൈനികാഭ്യാസ പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കാനും വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനുമായി അമേരിക്ക അയച്ചവയാണ് ഈ ഡ്രോണുകളെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് മുതല്‍ വടക്ക് ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രം വരെയുള്ള പത്ത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ഭാഗത്താണ് ഇറാന്‍ സൈനികാഭ്യാസം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇറാന്റെ കര-നാവിക-വ്യോമസേനകള്‍ അഭ്യാസത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. രാജ്യാന്തര സമുദ്ര മേഖലയില്‍ സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്നതിനും വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങള്‍ ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെന്നതും ഈ സൈനികാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഇറാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഇറാന്റെ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാന്‍ അമേരിക്ക തയാറായിട്ടില്ല.

അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ എംക്യു 9 റീപ്പര്‍ ഡ്രോണുകളെ വ്യാപകമായി ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കാര്യമായ വ്യോമ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ആഫ്രിക്കയിലെ ചില രാജ്യങ്ങള്‍, യെമന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആയുധങ്ങള്‍ വഹിക്കാനും ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനും ശേഷിയുള്ള ഈ ഡ്രോണുകളെ നിരീക്ഷണത്തിനായും അമേരിക്ക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മെക്‌സിക്കോയുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിന് അമേരിക്കന്‍ കസ്റ്റംസും അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണ സേനയും ഈ ഡ്രോണുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ആര്‍ക്യു 4 ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്കിനെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കാറ്. 2019 ജൂണില്‍ ഹൊര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ വെച്ച് ഒരു അമേരിക്കന്‍ ആര്‍ക്യു 4 ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്കിനെ വെടിവെച്ചിട്ടതായി ഇറാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഖോര്‍ദാദ് 3 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇറാന്‍ ഈ ഡ്രോണിനെ വെടിവെച്ചിട്ടത്. അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ഡ്രോണിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ടെഹ്‌റാനിലെ നാഷണല്‍ എയറോസ്‌പേസ് പാര്‍ക്കില്‍ ഇറാന്‍ അധികൃതര്‍ അഭിമാനത്തോടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

2011ലും അമേരിക്കന്‍ ഡ്രോണ്‍ ഗ്ലോബല്‍ ഹോക്ക് ഇറാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഡ്രോണ്‍ യന്ത്രതകരാറു മൂലം തകര്‍ന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്ക ആദ്യം ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. പിന്നീട് അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ആര്‍ക്യു 170 ഡ്രോണ്‍ സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ തങ്ങള്‍ വിജയിച്ചുവെന്ന് ഇറാന്‍ അറിയിച്ചു. ഡ്രോണിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ബന്ധം തടസപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിലെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകള്‍ തകര്‍ത്തശേഷം റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത ജാമിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ അന്ന് ആരോപിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഡ്രോണ്‍ തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി പിന്നീട് ഇറാനോട് അവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഡ്രോണിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ അഴിച്ചെടുത്ത് വിശദമായി പഠിച്ച ഇറാന്‍ അധികൃതര്‍ സമാനമായ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഡ്രോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ വിജയിച്ചുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഇറാന്‍ മാത്രമല്ല അമേരിക്കന്‍ ഡ്രോണുകളെ വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. 2019ല്‍ യമനിലെ ഹൂതി വിമതര്‍ ഒരു അമേരിക്കന്‍ ഡ്രോണ്‍ വെടിവെച്ചിടുന്നതില്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. 1960കളില്‍ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയില്‍ നിന്നും ആകാശത്തേക്ക് തൊടുക്കുന്ന എസ്എ 6 മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൂതി വിമതര്‍ അന്ന് ഡ്രോണിനെ തകര്‍ത്തത്.

