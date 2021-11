അമേരിക്കയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന് സമീപം ഇറാന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ – വിഡിയോ

അമേരിക്കയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിന് സമീപം ഇറാന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നവംബർ 11ന് ഇറാനിയൻ ഹെലികോപ്റ്റർ യുഎസ്എസ് എസ്സെക്‌സിന്റെ 23 മീറ്റർ അടുത്ത് വരെ പറന്നു, ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നതെന്നും യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു. യുഎസ്എസ് എസ്സെക്‌സിന് ചുറ്റും മൂന്ന് തവണ ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നതായാണ് പെന്റഗൺ റിപ്പോർട്ട്.



കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിയതായാണ് പെന്റഗൺ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജോൺ കിർബി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ യുഎസ്എസ് എസ്സെക്‌സിന് സമീപത്തേക്ക് വന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ നാവിക സേനയുടേതാണെന്ന് യുഎസ് സേന തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറത്താൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് പെന്റഗൺ വക്താവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇറാനിയൻ നാവികസേന മറുപടി പറയണമെന്നും കിർബി പോസ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിനു സമീപത്തേക്ക് പറക്കുന്ന ഇറാനിയൻ ഹെലികോപ്ടറിന്റെ കോക്പിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പെന്റഗൺ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. യുകെ റോയൽ നേവിയുടെ എച്ച്എംഎസ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത്, മറൈൻ ഫൈറ്റർ അറ്റാക്ക് സ്ക്വാഡ്രൺ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം യുഎസ്എസ് എസ്സെക്സും സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം.

