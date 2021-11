യുഎസ് നിർമിത ആയുധങ്ങളുമായി താലിബാന്റെ സൈനിക പരേഡ് - വിഡിയോ

പിടിച്ചെടുത്ത അമേരിക്കൻ നിർമിത കവചിത വാഹനങ്ങളും റഷ്യൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് താലിബാൻ സൈന്യം കാബൂളിൽ സൈനിക പരേഡ് നടത്തി. ഇതൊരു വിമത സേനയിൽ നിന്ന് സാധാരണ സൈന്യത്തിലേക്കുള്ള താലിബാന്റെ പരിവർത്തനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താലിബാന്റെ ആഘോഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അമേരിക്കൻ നിർമിത കവചിത വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച് താലിബാൻ സേന നേരത്തെ കാണ്ഡഹാറിലും പരേഡ് നടത്തിയിരുന്നു. സൈനിക പരേഡിന്റെ നിരവധി വിഡിയോകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പുതുതായി പരിശീലനം നേടിയ 250 സൈനികരുടെ ബിരുദദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പരേഡെന്ന് താലിബാൻ സർക്കാരിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഇനായത്തുല്ല ഖ്വാരസ്മി പറഞ്ഞു. പരേഡിൽ റഷ്യൻ നിർമിത എംഐ-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും പങ്കെടുത്തു. റോഡിൽ ഡസൻ കണക്കിന് യുഎസ് നിർമിത എം117 കവചിത സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളും വിന്യസിച്ചിരുന്നു. മിക്ക താലിബാൻ സൈനികരുടെയും കൈവശം അമേരിക്കൻ നിർമിത എം4 അറ്റാക്കിങ് റൈഫിളുകൾ കാണാമായിരുന്നു.

താലിബാൻ സേന ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും താലിബാനെതിരെ പോരാടാൻ അഫ്ഗാൻ സൈനികർക്ക് നൽകിയതാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോകളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും യുഎസ് സേനയും ഉപേക്ഷിച്ച ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും താലിബാൻ പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മിലിട്ടറി പരേഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഹംവീസിലും സൈനികരുടെ കവചിത വാഹനങ്ങളിലും താലിബാൻ പതാകകൾ നാട്ടിയിരുന്നു.

കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ ആയുധങ്ങളും വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും യുഎസ് സൈന്യം നശപ്പിച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്തതെല്ലാം താലിബാന്റെ കൈവശമുണ്ട്. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ യുഎസ് സേന ഉപേക്ഷിച്ചതെല്ലാം റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നും താലിബാൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

മുൻ അഫ്ഗാൻ നാഷണൽ ആർമിയിലെ പൈലറ്റുമാരെയും മെക്കാനിക്കുകളെയും മറ്റ് വിദഗ്ധരെയും പുതിയ സേനയിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് താലിബാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. താലിബാന്റെ സുരക്ഷാ സേനയിലെ അംഗങ്ങൾ സാധാരണയായി ധരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത അഫ്ഗാൻ വസ്ത്രത്തിന് പകരം സൈനിക യൂണിഫോം ധരിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2002 മുതൽ 2017 വരെ ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, വാഹനങ്ങൾ, നൈറ്റ് വ്യൂ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 2800 കോടി ഡോളറിലധികം മൂല്യമുള്ള പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളും സേവനങ്ങളും യുഎസ് അഫ്ഗാന് കൈമാറി എന്നാണ്. ഇതിൽ വിമാനങ്ങളും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും.

English Summary: Taliban hold military parade with US-made weapons in Kabul in show of strength