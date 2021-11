‘ആധുനിക മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ടിൽ’: വിചിത്രനഗരം സന്ദർശിച്ച് കിം ജോങ്

ഉത്തരകൊറിയൻ പരമോന്നത നേതാവും ഭരണാധികാരിയുമായ കിം ജോങ് ഉൻ രാജ്യത്ത് ചൈനീസ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നു മലനിരകളിൽ പുനർനിർമിക്കപ്പെടുന്ന സാംജിയോൻ നഗരത്തിലെത്തി. ഒരു മാസത്തിലേറെ നാളുകളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കിം ജോങ് പൊതുവിടത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ഒട്ടേറെ വൈചിത്ര്യങ്ങളുള്ള ഈ നഗരവും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു.



വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് സാംജിയോൻ നഗരമെന്നാണ് അഭ്യൂഹം. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉട്യോപ്യ എന്നാണ് ഈ നഗരം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒട്ടേറെ അപ്പാർട്മെന്റുകളും ഹോട്ടലുകളും സ്കീ റിസോർട്ടുകും വ്യാവസായിക, സാംസ്കാരിക, വൈദ്യശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ഈ നഗരമെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ആധുനിക മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നാണ് ഉത്തരകൊറിയൻ സർക്കാർ ഈ നഗരത്തെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്.

ഉത്തരകൊറിയയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭരണാധികാരം കൈയാളുന്ന കിം കുടുംബം പുണ്യപർവതമായി കരുതിപ്പോകുന്ന മൗണ്ട് പക്തു പർവതത്തിനു സമീപമാണ് സാംജിയോൻ നഗരം. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ മുത്തച്ഛനും ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആദ്യ ഭരണാധികാരിയുമായ കിം ജോങ് ഇൽ ഈ പർവതത്തിനു സമീപമുള്ള കുടുംബത്തിലാണു ജനിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്തു സീക്രട്ട് ക്യാംപ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായാണ് സാംജിയോൻ നഗരത്തിന്റെ നിർമാണം കിം ജോങ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അവസാനഘട്ട നിർമാണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പുരോഗതികൾ വിലയിരുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ കിം എത്തിയത്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നഗരത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ആണവായുധ വിപുലീകരണത്തിന്റെ പേരിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും രാജ്യാന്തര ഉപരോധങ്ങളും വിലക്കുകളും നേരിടുന്ന ഉത്തരകൊറിയൻ സർക്കാർ സ്വയം ആശ്രയത്വം എന്ന നിലപാടിലേക്കു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നഗരം പണിയാൻ കിം പദ്ധതി തയാറാക്കിയത്.

2019ലാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന പട്ടണത്തെ വൻനഗരമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി തുടങ്ങിയത്. കൊറിയൻ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള പക്തു പർവതം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഇങ്ങോട്ടാകർഷിക്കുമെന്നും സാംജിയോൻ ഈ ടൂറിസത്തിന് ഒരു ഹബ്ബായി പ്രവർത്തിക്കുക വഴി വിദേശനാണ്യം നേടാമെന്നുമുള്ള ചിന്തയും ഇതിനു പിന്നിലുണ്ട്.നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 3 തടാകങ്ങളിൽ നിന്നാണു സാംജിയോൻ എന്ന പേരു ലഭിച്ചത്.

16 ഡിവിഷനുകളായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട നഗരത്തിൽ നിലവിൽ എയർപോർട്ടും റെയിൽ സർവീസുമുണ്ട്. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതാവ് കിം സംഗ് രണ്ടാമനും മുത്തച്ഛൻ കിം ജോങ് ഇല്ലും ഈ നഗരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ കൊട്ടാരങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സാംജിയോൻ നഗരത്തിൽ 4000 കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള താമസസൗകര്യവും വ്യവസായങ്ങൾക്കും കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി 380 ബ്ലോക്കുകളുമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ സർക്കാർ പറയുന്നു. അടുത്ത കാലത്തായി ഒരു മാസത്തിനപ്പുറം കിം ജോങ് ഉൻ പൊതുവിടങ്ങളിൽ നിന്നു മാറി നിന്നത് വൻ ചർച്ചകൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. കടുത്ത അനാരോഗ്യം മൂലമാണ് ഈ വിട്ടുനിൽപ്പെന്ന് അഭ്യൂഹമുയർന്നു. കിം ജോങ് ഉൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് സാംജിയോനിലാണെന്നും ഗോസിപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു.

