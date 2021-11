എസ് 400: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പേടി? കാരണം നിരവധിയാണ്...

ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ എസ് 400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ വിതരണം തുടങ്ങി എന്നാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ് റഷ്യൻ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. ഡിസംബര്‍ ആദ്യത്തില്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിന്‍ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് കരാര്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നതിന്റെ വേഗം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത എസ് 400 ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അമേരിക്ക.



∙ ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യന്‍ ബന്ധത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ആശങ്ക

കുഴപ്പിക്കുന്ന ഈ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്. എസ് 400 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനായി ഏതാണ്ട് 5.43 ബില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ കരാറാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇതിനിടെ വാഷിങ്ടണും ന്യൂഡല്‍ഹിയും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ-സൈനിക ബന്ധങ്ങള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ഘട്ടമെത്തിയെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമമായ ദി ഹില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ പറയുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യന്‍ ബന്ധത്തിലെ അമേരിക്കന്‍ ആശങ്ക പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയുടെ ആയുധങ്ങളിൽ 86 ശതമാനവും റഷ്യന്‍ നിര്‍മിതം

ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളിലും ഉപകരണങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് 86 ശതമാനവും റഷ്യന്‍ നിര്‍മിതമാണ്. ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ കുറച്ച് കരാറുകള്‍ കൊണ്ടോ ഉണ്ടായതല്ല. മറിച്ച് ദീര്‍ഘകാലമായി മോസ്‌കോയുമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങള്‍ 2001 മുതല്‍ മാത്രമാണ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധ പങ്കാളിയായ റഷ്യയുമായുള്ള കരാര്‍ പാടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ പറ്റിയ നിലയിലല്ല അമേരിക്കയുള്ളത്.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ കളിമാറും

എസ് 300 വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ റഡാറുകളും മറ്റു ചില ടെക്നോളജികളും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് എസ് 400 ഇന്ത്യ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഈ കരാര്‍ മാത്രം മതി അമേരിക്കക്ക് ഇന്ത്യക്കെതിരെ കൗണ്ടറിങ് അമേരിക്കാസ് അഡ്വേഴ്‌സറീസ് ത്രൂ സാങ്ഷൻസ് ആക്ട് (CAATSA) പ്രയോഗിക്കാനും വിലക്കുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനും. എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു നടപടി ഇന്ത്യയെ കൂടുതല്‍ റഷ്യന്‍ പക്ഷത്തേക്ക് മാറ്റുമെന്ന ആശങ്കയും അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധം തിരിച്ചടിക്കും, ആയുധ കച്ചവടം മുടങ്ങും

ഇന്തോ പസിഫിക് മേഖലയില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനമുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പിന്തുണ അത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാന്‍ അമേരിക്കക്ക് സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഉപരോധം പോലുള്ള കടുത്ത തീരുമാനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആയുധ വിപണി ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കക്ക് ദീര്‍ഘകാല തിരിച്ചടി നല്‍കുകയും ചെയ്യും. റഷ്യയുടേത് അടക്കം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുമായി മത്സരിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി പ്രതിരോധ കരാറുകള്‍ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും അമേരിക്കക്ക് മുന്‍പില്‍ സജീവമായുണ്ട്.

∙ ഉപരോധത്തിന് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കില്ല

പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടേയും ആയുധങ്ങളുടേയും കാര്യത്തില്‍ ഇറക്കുമതിയെ വലിയ തോതില്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ വിപണിയെ പൂര്‍ണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപരോധം പോലുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് അമേരിക്ക പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ബന്ധം ഭീഷണികളിലൂടെ തകര്‍ക്കുക എന്നത് സ്വപ്‌നമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുമെന്നാണ് റഷ്യയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ സ്ഫുട്‌നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Why Washington Can't Ask New Delhi to Drop S-400 Deal