ശത്രുക്കളെ വിറപ്പിക്കാൻ അത്യാധുനിക ആയുധം പുറത്തെടുത്ത് ഇസ്രയേൽ

മിസൈലുകള്‍ തൊടുക്കാതെ ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും പായിക്കാതെ ശത്രുവിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കുന്ന ആയുധവുമായി ഇസ്രയേല്‍. സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഇസ്രയേല്‍ എയറോസ്‌പേസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശത്രു സൈന്യത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന സ്‌കോര്‍പിയസ് എന്ന ആയുധം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഡാര്‍, വിവിധ സെന്‍സറുകള്‍, നാവിഗേഷന്‍, വാര്‍ത്താ വിനിമയ ഉപാധികള്‍ തുടങ്ങി എതിരാളികളുടെ തന്ത്രപ്രധാന സംവിധാനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ എയറോസ്‌പേസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഈ പുതിയ ഇനം ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് സാധിക്കും.



ഒരേസമയം ഒന്നിലേറെ വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ചറിയാനും പ്രതിരോധിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നതും ഈ ഇസ്രയേല്‍ ആയുധത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമാണ് ഭാവിയിലെ യുദ്ധഭൂമിയില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിക്കുകയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സാധ്യത മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മുഴം മുൻപേ എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേല്‍. വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്താനും അതുവഴി യുദ്ധരംഗത്ത് മേല്‍ക്കൈ നേടാനും സാധിക്കുമെന്നുമാണ് ഇസ്രയേല്‍ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

സ്‌കോര്‍പിയസില്‍ പ്രധാനമായും അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. കരയിലെ നിയന്ത്രണത്തന് സ്‌കോര്‍പിയസ് Gയും നാവിക രംഗത്തെ പ്രതിരോധത്തിന് സ്‌കോര്‍പിയസ് Nഉം ആണ് ഉണ്ടാവുക. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനും വായുവിലെ ഉപയോഗത്തിനും സ്‌കോര്‍പിയസ് Pയും ജാമറായി സ്‌കോര്‍പിയസ് Jയും ഉപയോഗിക്കും. സ്‌കോര്‍പിയസ് T പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ആദ്യമായി ഐഎഐ സ്‌കോര്‍പിയസ് T പരിശീലന സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പുറത്തുവിട്ടത്.

കരയിലേയും വെള്ളത്തിലേയും വായുവിലേയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളെ തടസപ്പെടുത്തി ഉപകരണങ്ങള്‍ നിശ്ചലമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇസ്രയേല്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിസൈലുകളോ വെടിയുണ്ടകളോ പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാല്‍ സമാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്ന മറ്റു ആയുധങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിരോധ ചെലവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്‌കോര്‍പിയസിന്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ ഡ്രോണുകളെ വെടിവച്ചിടാന്‍ ശേഷിയുള്ള ലേസറുകള്‍ ഇസ്രയേല്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Israel's new electronic warfare system can aim at multiple targets