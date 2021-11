സെർബിയൻ ആടുജീവിതം: ചൈനയുടേത് കൊടുംക്രൂരത, ഫാക്ടറിയിൽ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനമെന്ന് ആരോപണം

സെർബിയയിൽ ചൈന സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശധ്വംസനങ്ങൾ തങ്ങൾ നേരിടുന്നെന്നും രക്ഷിക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള തൊലിലാളികൾ ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തിയത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.



യൂറോപ്പിൽ ചൈന സ്ഥാപിക്കുന്ന ആദ്യ കാർ ടയർ ഫാക്ടറിയാണു സെർബിയയിലേത്. 500 തൊഴിലാളികൾ (ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്) ഇവിടെ തീർത്തും ദുർഘടമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണു കഴിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾ ചൈനീസ് കമ്പനി പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും തിരികെ പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും വിയറ്റ്നാമീസ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ഷാൻഡോങ് ലിങ്‌ലോങ് എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത്. ചൈനയും സെർബിയയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ സഹകരണത്തിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയെ സെർബിയൻ സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ തന്നെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്ട്. ടയർനിർമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള രാസവസ്തുക്കളും മലിനവസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നെന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ഈ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യക്കടത്ത്, അടിമത്തം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടാകാമെന്നു സെർബിയയിലെ ചില മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സെർബിയൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായ മിസോ സിവാനോവ് ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾക്കെതിരെ രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.സ്രെൻജനീസ്ക അക്സീജ എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകയാണു മിസ.

പാസ്പോർട്ടുകൾ കമ്പനിയുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നതിനാൽ തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും കമ്പനി അധികൃതർക്കുണ്ടെന്നും ആദ്യം ശമ്പളം നൽകിയ ശേഷം പലതവണ മുടക്കങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. കടുത്ത തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ സെർബിയയിലുണ്ട്. എന്നാൽ തൊഴിലാളികൾക്കു കിടക്കാൻ മെത്തയോ കമ്പിളിയോ ഇല്ല. ഇവരുടെ മുറികളിൽ ഹീറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളില്ല, ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ വിതരണവുമില്ല.

കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്ക് പോലും ചികിത്സ നൽകാൻ കമ്പനി തയാറായില്ലെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു. നല്ല ഭക്ഷണം, മരുന്ന് ശുദ്ധജലം എന്നിവയെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ട്. മതിയായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കമ്പനി നൽകുന്നില്ലെന്നും വെറും സ്‌ലിപ്പറുകളൊക്കെയിട്ടാണു അപകടകരമായ ഫാക്ടറി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.

സെർബിയൻ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി നേതാവായ അന്ന ബ്രാണബിക് പ്രധാനമന്ത്രിയായുള്ള സെർബിയ, ചൈനയുടെ യൂറോപ്യൻ താൽപര്യങ്ങളിലെ പ്രധാന ഹബ്ബുകളിലൊന്നാണ്. സെർബിയയിലെ മലിനീകരണ, തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം പാടെ അട്ടിമറിച്ചാണു ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ശക്തമായ ആരോപണമുണ്ട്.ചൈനീസ് ബാങ്കുകൾ സെർബിയയ്ക്ക് ബില്യൻ കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ലോണായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൈനിക തലത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ സഹകരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മേയിൽ രണ്ടു കോടി യുഎസ് ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് ചൈനയിൽ നിന്നു സെർബിയ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങിയത് വാർത്തയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നു സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വാങ്ങുന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായി സെർബിയ മാറി. മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ 1989ലെ ടിയാനൻമെൻ സ്ക്വയർ സംഭവത്തിനു ശേഷം ചൈനയുമായി വ്യാവസായിക വിലക്ക് പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

ഇതാദ്യമായല്ല ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. കിഴക്കൻ സെർബിയയിലെ ഒരു ചെമ്പുഖനി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിക്കെതിരെയും തൊഴിലാളികൾ ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം വികസനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തെ ചില ശക്തികളുടെ ശ്രമമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് അന്ന ബ്രാണബിക്.

