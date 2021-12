താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത യുഎസ് ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത യുഎസ് നിർമിത ആയുധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്താനും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.



താലിബാൻ വക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നതിനാലും അവരുടെ പക്കൽ ആയുധങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും ഇത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നു. സൈന്യം ജാഗരൂകരാണ്, ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ബിഎസ്എഫ് ഡിജി പങ്കജ് സിങ് പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 67 ഡ്രോണുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ച ബിഎസ്എഫ് മേധാവി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ എണ്ണം വളരെ ചെറുതാണ്, ഇവ ചൈനീസ് നിർമിത ഡ്രോണുകളാണ്. മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതിർത്തിയിൽ ചിലതരം ആന്റി ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വിന്യസിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയിലാണ് സൈന്യമെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഡ്രോണുകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് 2,300 കിലോമീറ്റർ (ഇന്ത്യ-പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തി) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ചെലവ് വരുമെന്നുമാണ് സിങ് പറഞ്ഞത്.

English Summary: Weapons Looted By Taliban Can Be Smuggled Into India, Border Force Warns