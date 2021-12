ഇറാനെതിരെ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി ഇസ്രയേൽ? തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാനും

ഇറാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്താന്‍ അമേരിക്കക്കുമേല്‍ ശക്തമായ സമ്മര്‍ദവുമായി ഇസ്രയേല്‍. ഇക്കാര്യം വാഷിങ്ടണില്‍ നടന്ന ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടെ ഇസ്രയേല്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബെന്നി ഗാന്റ്‌സും മൊസാദ് മേധാവി ഡേവിഡ് ബറേനയും ഉന്നയിച്ചതായാണ് ഇസ്രയേലി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഇറാന്റെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സൈനിക നീക്കം നടത്താന്‍ അമേരിക്കന്‍ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേല്‍ എന്നാണ് ഇസ്രയേലിലെ മൂന്ന് മുഖ്യധാര വാര്‍ത്താ ചാനലുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



വിയന്നയില്‍ നടക്കുന്ന ഇറാന്‍ അമേരിക്ക ആണവ ചര്‍ച്ചകളില്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാന്‍ ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഇസ്രയേല്‍ പക്ഷം. ഇറാനിലെ ഏതെങ്കിലും ആണവ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെയല്ല, മറിച്ച് യെമനിലെ ഇറാനിയന്‍ സൈനിക കേന്ദ്രം പോലുള്ളവയ്ക്കു നേരെയായിരിക്കും ആക്രമണം എന്നാണ് ചാനല്‍ 12 റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആണവ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇറാന്റെ നിലപാട് കൂടുതല്‍ മയപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇസ്രയേല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍ ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മില്‍ വിയന്നയില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഗൗരവത്തില്‍ കാണുന്നില്ലെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുന്‍ നിലപാടുകളില്‍ നിന്നും പിന്നാക്കം പോകുന്ന സമീപനമാണ് ഇറാന്റേതെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറമേ യൂറോപ്യന്‍ പ്രതിനിധികളും ആരോപിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഇറാന് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ള റഷ്യ പോലും ഇറാന്റെ ചര്‍ച്ചകളിലുള്ള ആത്മാര്‍ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരാന്‍ ഇറാന്‍ തയാറായെന്നതു മാത്രമാണ് ഒരേയൊരു അനുകൂലമായ കാര്യമെന്നാണ് പിന്നീട് അമേരിക്കന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

ഇറാനും ആറ് വന്‍ശക്തി രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മില്‍ 2015ല്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ആണവ കരാര്‍ പുതുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വിയന്നയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ബറാക്ക് ഒബാമ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് നിലവില്‍ വന്ന ഈ ആണവ കരാറിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇറാനെതിരായ ഉപരോധങ്ങളില്‍ അമേരിക്ക ഇളവു വരുത്തിയത്. മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ കരാറില്‍ നിന്നും അമേരിക്ക പിന്മാറിയിരുന്നു. അന്നത്തെ ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഇടപെടലും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇറാന്‍ തങ്ങളുടെ ആണവ സംപുഷ്ടീകരണ പദ്ധതികള്‍ പൂര്‍വാധികം ശക്തിയോടെ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

അമേരിക്കയുമായി വിയന്നയില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കടുത്ത നിലപാടാണ് ഇറാന്‍ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2015ലെ ആണവ കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ഓരോന്നായി പരിശോധിച്ച്, ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ തീരുമാനിക്കാനാവൂ എന്നായിരുന്നു ഇറാന്‍ അറിയിച്ചത്. 2015ലെ ആണവ കരാര്‍ പ്രകാരം യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഫോര്‍ഡോയിലെ ഭൂഗര്‍ഭ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും 20 ശതമാനം ശുദ്ധമായ യുറേനിയം നിര്‍മിക്കുന്നുവെന്ന് യുഎന്‍ ആണവ നിരീക്ഷണ ഏജന്‍സി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു രാജ്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്രയേല്‍ 2015ലെ ആണവ കരാര്‍ പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളില്‍ കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്നതാണ് ഇസ്രയേല്‍ നിലപാട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇറാന്റെ ദീര്‍ഘ ദൂര മിസൈല്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതികളില്‍. തങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്താന്‍ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഇറാന്‍ മിസൈലുകളെന്ന ആശങ്കയും ഇസ്രയേലിനുണ്ട്. ചര്‍ച്ചകള്‍ അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സൈനിക ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടും ഇസ്രയേല്‍ കാലങ്ങളായി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ്.

'രാജ്യാന്തര സമൂഹം വ്യക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാവും. സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇസ്രയേലിനുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു ഇസ്രയേല്‍ പ്രസിഡന്റ് ഐസക്ക് ഹെര്‍സോഗ് പ്രതികരിച്ചത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപാണ് തങ്ങള്‍ മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനം പരീക്ഷിച്ച വിവരം ഇറാന്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. 'ശത്രുക്കളുടെ ഏത് നീക്കവും അതേ നാണയത്തില്‍ തിരിച്ചടിക്കപ്പെടും' എന്നായിരുന്നു ഇറാന്‍ ദേശീയ ടിവിയില്‍ ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാന്റര്‍ അലി മോസേനി നിലപാടായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

