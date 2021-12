തകർന്നു വീണത് വ്യോമസേനയുടെ കരുത്തനായ അത്യാധുനിക ഹെലികോപ്റ്റർ

റഷ്യൻ നിർമിത സൈനിക ഗതാഗത ഹെലികോപ്റ്ററാണ് എംഐ-17വി-5. ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചരക്കുകളും ഉപകരണങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണിത്. ചരക്കുകൾ കയറിൽ കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനും ഇതിൽ സംവിധാനമുണ്ട്. തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് എയർ ഡ്രോപ്പുകൾക്കും എംഐ-17വി-5 ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് പതിവായി ഈ കോപറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

റഷ്യൻ ആയുധ വിതരണക്കാരായ റോസോബോറോനെക്‌സ്‌പോർട്ടിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അതിസുരക്ഷാ കോക്‌പിറ്റും മിസൈലുകൾക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധ സംവിധാനവും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. റോക്കറ്റുകൾ, പീരങ്കികൾ, ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ വഹിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

ഏത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യത്തിലും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും സുരക്ഷിതമായി പകലും രാത്രിയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ സൈനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ് എംഐ-17വി-5. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് പ്രധാന ഗുണം. സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സഹായമുള്ള കോപ്റ്ററാണിത്. അതിനാൽ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കൃത്യത വളരെ മികച്ചതാണ്.

മുൻ തലമുറകളിൽ നിന്നു ഏറ്റവും മികച്ച എൻജിനീയറിങ് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എംഐ-8/17 മോഡലുകളെക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് എംഐ-17വി-5 ൽ ഉള്ളത്. 2008-ൽ റഷ്യയുടെ റോസോബോറോനെക്‌സ്‌പോർട്ട് ഇന്ത്യയുമായി 80 എംഐ-17വി-5 മോഡലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. 2011-2013 ലാണ് ഇതിന്റെ വിതരണം പൂർത്തിയായത്. ‌2012-2013 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മൊത്തം 71 എംഐ-17വി-5 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മൂന്ന് അധിക കരാറുകൾ കൂടി ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു.

