ഇന്ന് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്, അന്ന് ബിക്രം സിങ്, എറിക് പിന്റോ: പൂഞ്ച് ദുരന്തം

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സൈനിക ഹെലിക്കോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ് സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരണമടഞ്ഞ വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണു രാജ്യം കേൾക്കുന്നത്. 58 വർഷം മുൻപ് സമാനമായ ഒരപകടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കരസേനയുടെ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബിക്രം സിങ്, എയർ വൈസ് മാർഷൽ എർലിക് പിന്‌റോ തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ 6 ഉന്നത സൈനിക ഓഫിസർമാരെയായിരുന്നു. പൂഞ്ച് ദുരന്തം എന്ന് ഈ ഹെലിക്കോപ്റ്റർ അപകടം അറിയപ്പെടുന്നു.



ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം ബേറ്റർനുല്ല എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വിതരണ ശൃംഖലവഴിയാണ് എത്തിയിരുന്നത്. 1963 ഒക്ടോബറിൽ ഈ ശൃംഖലയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം പാക്കിസ്ഥാൻ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ എൻജിനീയർമാർ ഇതു പുനർനിർമിച്ചു. ഇതു പരിശോധിക്കാനായാണു 3 ജനറൽ ഉദ്യോസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ സൈനികർ അങ്ങോട്ടേക്കു ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ പറന്നത്.

വ്യോമസേനയുടെ അലോട്ട് എന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലാണു സൈനിക സംഘം പൂഞ്ചിലെ എയർപാഡിൽ നിന്നു യാത്ര തിരിച്ചത്.രണ്ട് ഔട്ട്‌പോസ്റ്റുകളിലായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ആദ്യം രണ്ട് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളിലായി യാത്ര തിരിക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പൂഞ്ചിൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ട ആദ്യ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ എയർ വൈസ് മാർഷൽ എർലിക് പിന്‌റോ ഒറ്റ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ ഒന്നാം ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിലേക്കും അവിടെ നിന്നു രണ്ടാം ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിലേക്കും പോകാമെന്നു നിർദേശിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഹെലിക്കോപ്റ്ററിനോട് രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിലേക്കു നേരിട്ടുപോയി അവിടെ കാത്തു നിൽക്കാനും നിർദേശം നൽകി. രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിലേയും പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം രണ്ടു ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളിലായി തിരികെ വരാമെന്നായിരുന്നു പിന്‌റോയുടെ പ്ലാൻ.

ആദ്യ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിലെത്തിയ സംഘം അവിടെ പരിശോധന നടത്തി. രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റ് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിരുന്നു. പൂഞ്ച് നദിക്കരികിലൂടെയുള്ള പാതയിലൂടെയാണു ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് എസ്.എസ്.സോധി ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പറത്തിയത്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റിൽ നിന്നു പറന്നു പൊങ്ങി മൂന്നു മിനിറ്റിനു ശേഷം 300 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ടെലിഗ്രാഫ് ലൈനിൽ തട്ടി ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പുഞ്ച് നദീതടപ്രദേശത്തു തകർന്നു വീണു. നിയന്ത്രണരേഖയിൽ നിന്നു 4 കിലോമീറ്റർ മാറിയായിരുന്നു ഈ അപകടം. ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന 6 യാത്രക്കാരും മരിച്ചു. ലഫ്.ജനറൽ ദൗലത് സിങ്, എയർ വൈസ് മാർഷൽ എർലിക് പിന്‌റോ, ലഫ്.ജനറൽ ബിക്രം സിങ്, മേജർ ജനറൽ കെഎൻഡി നാനാവതി, ബ്രിഗേഡിയർ എസ്ആർ ഒബ്‌റോയി, ഹെലിക്കോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ഫ്‌ളൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്‌റ് എസ്എസ് സോധി എന്നിവരായിരുന്നു ഇവർ.

ബിക്രം സിങ്

അക്കാലത്തെ പ്രശസ്ത സൈനികരായിരുന്ന ഇവരുടെ അപകടമരണം രാജ്യത്തെ ശോകത്തിലാഴ്ത്തി. 1980ൽ ഇവരുടെ സ്മരണാർഥം ജനറൽസ് മെമോറിയൽ എന്ന സ്മാരകം പൂഞ്ചിൽ നിർമിച്ചു.എല്ലാ വർഷവും പൂഞ്ചിലെ നാട്ടുകാർ അഖണ്ഡ് പഥ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദുഖാചരണ യാത്ര ഇവരുടെ സ്മരണാർഥം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സൈനിക ചരിത്രത്തിലെ നടുക്കുന്ന അധ്യായമാണ് 1963ലെ പൂഞ്ച് ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ദുരന്തം.

