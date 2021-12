സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയ്ക്ക് 29 കരസേനാ മേധാവിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവനെയടക്കം. ഇരുപതിയെട്ടാമത്തെ ജനറലായിരുന്നു അന്തരിച്ച, സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്. ജനറൽമാരുടെ പട്ടികയിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ആളാണു റാവത്ത്.

ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ കരസേനാ മേധാവിയായ ജനറൽ അരുൺ ശ്രീധർ വൈദ്യയായിരുന്നു അസ്വഭാവികമായ രീതിയിൽ മരിച്ച ആദ്യ ജനറൽ. റാവത്തിന്റേത് ഹെലിക്കോപ്റ്റർ അപകടത്തിലുള്ള മരണമാണെങ്കിൽ വൈദ്യയുടേത് കൊലപാതകമായിരുന്നു. 1986ൽ കരസേനാമേധാവിയായി റിട്ടയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരരായ ഹർജീന്ദർ സിങ് ജിൻഡയുടെയും സുഖ്‌ദേവ് സിങ്ങുിന്റെയും വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ബോംബെയിൽ 1926 ജൂലൈ 27നാണു വൈദ്യ ജനിച്ചത്. ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ കമ്മിഷൻഡ് ഓഫിസറായി 1945 ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു. ബർമ ക്യാംപെയ്‌നിലും മറ്റും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ദൗത്യത്തിൽ വൈദ്യ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. 1962ൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. 1965 ഇന്ത്യാ-പാക്ക് യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് ലഫ്. കേണൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു വൈദ്യ. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനു ശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടാങ്ക് യുദ്ധമെന്നു പേരുള്ള 1965ലെ ചവീന്ദ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം നേടാൻ നിർണായക പങ്ക് വൈദ്യ വഹിച്ചു. ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മഹാവീർ ചക്ര ബഹുമതിയും ലഭിച്ചു.

1971ൽ ബ്രിഗേഡിയർ പദവി വഹിച്ച അദ്ദേഹം സഫർവാൽ സെക്ടറിലെ കവചിത ബ്രിഗേഡിന്റെ നായകനായിരുന്നു. മൈനുകൾ പാകിയ പടനിലത്തുകൂടി ടാങ്കുകളെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതിലും നയിക്കുന്നതിലും വൈദ്യ മികച്ച പാടവം കാട്ടി. അനേകം ശ്രേഷ്ഠ സൈനികർ അണിനിരന്ന 1971 യുദ്ധത്തിലെ മികച്ച യുദ്ധവീരൻമാരിലൊരാളായിരുന്നു വൈദ്യ.

1983 ജൂലൈ 31 അന്നത്തെ സൈനിക മേധാവി കെ.വി.കൃഷ്ണറാവു വിരമിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വൈദ്യ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. അക്കാലത്ത് പഞ്ചാബിൽ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇതിനെതിരെ സൈനിക നടപടി വേണം എന്ന നിലപാടിലേക്കു മാറി. അങ്ങനെയാണു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാർ അരങ്ങേറുന്നത്. ദൗത്യത്തിൽ ഭിന്ദ്രൻവാല കൊ്ല്ലപ്പെടുകയും ഒട്ടേറെ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ അമർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 1981 ജനുവരി 31നു നാലു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട തന്റെ സൈനിക ജീവിതത്തിനു ശേഷം വൈദ്യ വിരമിച്ചു.

ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാറിനെത്തുടർന്ന് വൈദ്യയുടെ ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഭീകരർ നോട്ടമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂസ്റ്റാറിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരർക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പക കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈദ്യയ്ക്ക് ഒരു കുലുക്കവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുദ്ധങ്ങൾ പലതു കണ്ടയാളാണ് ഞാൻ, അപകടം വരുന്നെന്നു കരുതി ഓടിയൊളിക്കാൻ എന്നെക്കിട്ടില്ല. ഒരു ബുള്ളറ്റ് എന്നെ തേടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു വരിക തന്നെ ചെയ്യും, അതിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല- ഒരു യുദ്ധപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ഗാംഭീര്യത്തോടെയും കൂടെ ആരെയും കൂസാതെയുള്ള വൈദ്യയുടെ മറുപടികൾ പിൽക്കാലത്ത് പ്രശസ്തി നേടി.

റിട്ടയർമെന്റിനു ശേഷം ജന്മസ്ഥലമായ പുണെയിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അവിടെ 3 ബെഡ്‌റൂമുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്‌മെന്‌റും വാങ്ങി. 1986 ഓഗസ്റ്റ് 10ന് പുണെയിലെ രാജേന്ദ്രസിങ്ജി മാർക്കറ്റിൽ നിന്നു തന്റെ വെളുത്ത മാരുതിക്കാറിൽ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു വൈദ്യ. ഭാര്യയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലെത്തിയ അക്രമികൾ അദ്ദേഹത്തിനു നേർക്ക് വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ടു വെടിയുണ്ടകൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ തറയ്ക്കുകയും മരണത്തിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ വെടിയുണ്ട തോളിലാണു കൊണ്ടത്. ഭാര്യ ഭാനുമതിക്കും വെടിയേറ്റിരുന്നു.

സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദികളായ സുഖ്‌ദേവ് സിങ് സുഖ, ഹർജീന്ദർ സിങ് ജിൻഡ എന്നിവരെ പൊലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ 1992 ഒക്ടോബർ രണ്ടിനു തൂക്കിക്കൊന്നു. ബർമ സ്റ്റാർ, രക്ഷാ മെഡൽ, ജനറൽ സർവീസ് മെഡൽ, സൈന്യ സേവാമെഡൽ, അതി വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, മഹാവീർ ചക്ര തുടങ്ങിയ ഉന്നത സേനാ മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ, ധീരതയുടെയും ഗാംഭീര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്ന ജനറൽ എ.എസ്. വൈദ്യയ്ക്ക് പിൽക്കാലത്ത് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചു.

