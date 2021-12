രണ്ട് എൻജിൻ, ഓട്ടോറൊട്ടേഷൻ മോഡുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ അപകട കാരണം ദുരൂഹം: 4 സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ

സംയുക്ത സേനാമേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയടക്കം നിരവധി കാരണങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കോയമ്പത്തൂരിലെ സുലൂർ വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന എംഐ-17വി5 ഹെലികോപ്റ്ററിൽ 14 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന നാല് കാരണങ്ങളാണ് മിക്കവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

∙ മോശം കാലാവസ്ഥ

മോശം കാലാവസ്ഥയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൂടൽമഞ്ഞ് കാരണം ദൃശ്യപരത കുറവായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ, ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് റഷ്യൻ നിർമിത എംഐ-17വി5 ഹെലികോപ്റ്റർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ മോശമാണ്. ഇതൊരു കാരണമാകാമെന്നാണ് മുൻ എംഐ-17വി5 ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് അമിതാഭ് രഞ്ജൻ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, മലമുകളിലും മരുഭൂമിയിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരുപോലെ പറന്നിറങ്ങാനും ടേക്ക് ഓഫിനും ശേഷിയുള്ളതാണ് എംഐ-17വി5.

∙ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ

ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അത്ര പുതിയതല്ല. അതേസമയം, പൈലറ്റുമാർ പരിശീലനം നേടിയവരും മികച്ച പ്രൊഫഷണലുകളും അത്തരം വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണെന്ന് മുൻ എംഐ-17എച്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് അമിതാഭ് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു. ചെറിയ സാങ്കേതിക തകരാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നും അമിതാഭ് രഞ്ജൻ പറഞ്ഞു. എൻജിൻ തകരാറുമൂലം കോപ്റ്ററുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവ് സംഭവമാണ്. എന്നാൽ, എം.ഐ-17വി5 കോപ്റ്ററിന് രണ്ട് എൻജിനുകളുണ്ട്. ഒരു എൻജിൻ പണിമുടക്കിയാൽ പോലും താഴെയിറക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ എൻജിൻ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. രണ്ട് എൻജിനും പ്രശ്നത്തിലായാൽ ഓട്ടോറൊട്ടേഷൻ മോഡിൽ പോലും താഴെ ഇറക്കാം.

മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അടിയന്തര സഹായം തേടിയുള്ള മെസേജ് (ഡിസ്ട്രസ് കോൾ) അടുത്തുള്ള മോണിറ്ററിങ്‌ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കുക പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ അതും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അടിയന്തര സഹായം വേണ്ടിവന്നാൽ സമീപത്തെ വ്യോമതാവളങ്ങളിലേക്കോ കപ്പലിലേക്കോ മെസേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും.

∙ കോപ്റ്റർ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ഉയരം

മലയോര മേഖലയായ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ കാട്ടേരി-നഞ്ചപ്പൻഛത്രം മേഖലയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകരുന്നതിന് മുൻപ് ഏത് ഉയരത്തിലാണ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാതെ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ താഴ്ന്ന് പറന്നതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചെല്ലാം വ്യോമസേന അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ

ഹെലികോപ്റ്റർ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് തകർന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ വൈദ്യുതി ലൈനുകളിൽ കുടുങ്ങിയതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ചില്ലകളിൽ തട്ടി തകർന്നതാകാമെന്നും അനുമാനമുണ്ട്.

