അവസാന നിമിഷം സംഭവിച്ചതെന്ത്? 88 സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ

സിഡിഎസ് ബിപിൻ റാവത്തും ഭാര്യയും മറ്റ് 12 പേരും സഞ്ചരിച്ച റഷ്യൻ നിർമിത എംഐ-17വി5 ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് നീലഗിരി മലനിരകളിലെ അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപകടസ്ഥലത്തെ 300 മീറ്ററിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ പരിധിയില്‍ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

എയർ സ്പീഡ്, ഉയരം, കോക്ക്പിറ്റ് സംഭാഷണങ്ങൾ, വായു മർദ്ദം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള 88 സുപ്രധാന പാരാമീറ്ററുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സുപ്രധാന ഉപകരണമാണ് 'ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്' അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡർ. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങളും സൂചനകളും രേഖപ്പെടുത്തും.

∙ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്?

‘ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്’ എന്നത് കറുപ്പോ ഒരു പെട്ടിയോ അല്ല. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള, കംപ്രസർ ആകൃതിയിലുള്ള ഉപകരണമാണിത്. ഇതിന്റെ അനൗദ്യോഗിക പേര് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും 1950കളിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡേവിഡ് വാറനാണ് ഇത് ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്നാണ് ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട്.

ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സിന് ഏകദേശം 4.5 കിലോ ഭാരമുണ്ട്. ഇതിൽ നാല് പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1. ഉപകരണം ശരിയാക്കുന്നതിനും റെക്കോർഡിങും പ്ലേബാക്കും സുഗമമാക്കുന്നതിനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ്. 2. ഒരു അണ്ടർവാട്ടർ ലൊക്കേറ്റർ ബീക്കൺ. 3. കോർ ഹൗസിങ് അല്ലെങ്കിൽ 'ക്രാഷ് സർവൈവബിൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയം കൊണ്ട് നിർമിച്ചതാണ്. 4. സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകളിലെ റെക്കോർഡിങ് ചിപ്പുകൾ. ഇതിൽ രണ്ട് റെക്കോർഡറുകളാണ് ഉള്ളത്. പൈലറ്റിന്റെ സംസാരം, കോക്ക്പിറ്റിലെ വോയിസ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കോക്ക്പിറ്റ് വോയ്‌സ് റെക്കോർഡർ (CVR), മറ്റൊന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഡേറ്റാ റെക്കോർഡർ (FDR).

ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന്റെ സംരക്ഷിത ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ഷനുകൾ അബദ്ധത്തിൽ വിച്ഛേദിച്ച് ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഡിവൈസിലെ ഓഡിയോ, ഡേറ്റാ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകർത്തുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഡേറ്റ. ഡേറ്റ ഗ്രാഫുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് റോ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത് സാധ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മറ്റു ചില വഴികളും തേടാറുണ്ട്.

എന്താണ് സംഭവം, എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? എന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഡേറ്റാ റെക്കോർഡറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. കോക്ക്പിറ്റ് റെക്കോർഡറിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ പരിശോധിച്ചാൽ അവസാന നിമിഷം എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

∙ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്ര സമയമെടുക്കും?

വലിയ ദുരന്തമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ വിദഗ്ധരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡേറ്റ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കാറുണ്ട്. ഡിവൈസിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ, അപകടത്തിന്റെ തരം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും പരിശോധന നടക്കുക. എങ്കിലും ദിവസങ്ങൾക്കകമോ മണിക്കൂറുകൾക്കോ ​ഉള്ളിൽ തന്നെ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സൂചന ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നുമില്ല. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ ഒരു മാസം വരെ സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ ഒരു വർഷമോ അതിലധികമോ സമയമെടുക്കും.

പഴയ മോഡൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പിന്റെ വയർ, ഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീലുകൾ എന്നിവയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ പതിപ്പുകളിൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ 3,400 മടങ്ങ് ജി-ഫോഴ്‌സുകളെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടെയ്‌നറുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളാണ് ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ, വിമാന, ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമാണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ, പരിചയസമ്പന്നരായ വൈമാനികർ തുടങ്ങി വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡേറ്റകൾ പരിശോധിക്കുക. ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമാതാക്കളായ റഷ്യൻ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായേക്കും.

English Summary: What is a Black Box? The device that can solve mystery behind Gen Bipin Rawat's helicopter crash