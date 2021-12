അഫ്ഗാനു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ആയുധമെടുക്കാൻ താലിബാൻ? പുതിയ നീക്കവുമായി ടിടിപി

പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതായി പാക്ക് താലിബാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയ പോലെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാരിനെയും നേരിടാൻ പാക്ക് താലിബാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

നിരോധിത തെഹ്‌രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) പാക്ക് സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തി ധാരണയിലെത്തിയ ഒരു മാസത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നീട്ടില്ലെന്ന് ഭീകരർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഭീകരരുമായുള്ള സമാധാന കരാർ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരാണ് ടിടിപി.

കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും സാധാരണക്കാർക്കുമെതിരെ നടത്തിയ നിരവധി വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പാക്ക് താലിബാൻ ആയിരുന്നു. 2014 ൽ പെഷവാറിലെ സൈനിക സ്കൂളിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലും ഇവരായിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ അണികളുടെ ജയിൽ മോചനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഇമ്രാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ടിടിപി ആരോപിക്കുന്നത്. 2021 ഒക്‌ടോബർ 25ന് ‘ഇസ്‌ലാമിക് എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ’ (ഐഇഎ) കീഴിൽ സർക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറാണ് ലംഘിച്ചതെന്ന് ഭീകരർ ആരോപിച്ചു.

കരാർ പ്രകാരം 2021 നവംബർ 1 മുതൽ നവംബർ 30 വരെ ഒരു മാസത്തെ വെടിനിർത്തൽ ആചരിക്കാനും സർക്കാർ 102 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും അവരെ ഐ‌ഇ‌എ വഴി ടിടിപിക്ക് കൈമാറുമെന്നും ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഭീകരരുടെ മോചനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ടിടിപി ആരോപിക്കുന്നത്.

ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ദേര ഇസ്മായിൽ ഖാൻ, ലക്കി മർവാട്ട്, സ്വാത്, ബജൗർ, സ്വാബി, നോർത്ത് വസീറിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സേന റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ഭീകരരെ വധിക്കുകയും തടവിലിടുകയും ചെയ്തതായി ടിടിപിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

∙ പാക്കിസ്ഥാനു തലവേദനയായി ടിടിപി താലിബാൻ

പഷ്തൂൺ മേഖലകളിൽ പ്രബലമായ തെഹ്രീകി താലിബാൻ, പാക്ക് താലിബാൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഭീകരസംഘടനയാണ് ടിടിപി. മലാല യൂസഫ്സായിയെ വെടിവച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നിലും ഇവരായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യവുമായി ഉരസലിലുള്ള പാക്ക് താലിബാൻ അടുത്തിടെയായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കി അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ അവരുമായും ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ പാക്ക് താലിബാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യം അടുത്തകാലത്തായി തെഹ്‌രീകി താലിബാനെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതിലെ ഭീകരർ അഫ്ഗാൻ മേഖലകൾ ധാരാളമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള ഭീകരനീക്കങ്ങൾക്കായി തെഹ്‌രീകി താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് അഫ്ഗാൻ താലിബാൻ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് പാക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് റഷീദ് അഹ്മദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴി‍ഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ വടക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പാക്ക് താലിബാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 9 ചൈനക്കാരും നാലു പാക്കിസ്ഥാനികളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണമുൾപ്പെടെ പാക്ക് താലിബാൻ, അഫ്ഗാന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവിശ്യകളിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലിരുന്നാണു പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരോപണമുന്നയിച്ചിരുന്നു.

