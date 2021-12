വിവാഹിതരാകണം, 3 കുട്ടികളെങ്കിലും വേണം: പാർട്ടിയംഗങ്ങളോട് ചൈന; ലക്ഷ്യം യുവ സൈന്യം?

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി മൂന്നു കുട്ടികളെയെങ്കിലും ജനിപ്പിക്കണമെന്നും പാർട്ടിയുടെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ന്യൂസ് സൈറ്റിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ലേഖനം. ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളായ വെയ്‌ബോയിലും മറ്റും വൻ വിമർശനമേറ്റുവാങ്ങിയ ലേഖനം വെബ്‌സൈറ്റ് നീക്കിയെങ്കിലും സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര വാർത്താമാധ്യമങ്ങളായ ഗാർഡിയൻ, ബ്ലൂംബെർഗ്, സൗത്ത് ചൈന മോണിങ് പോസ്റ്റ്, കൊറിയ ടൈംസ് തുടങ്ങിയവ ഇതു സംബന്ധിച്ചു ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ ജനസംഖ്യാ വർധനവിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ കുറവ് സർക്കാരിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധരംഗത്തുൾപ്പെടെ ഇതു പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും രാജ്യത്തെ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

ചൈനയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ 95 ദശലക്ഷത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. പാർട്ടിയംഗങ്ങളിൽ പലരും വിവാഹിതരാകാത്തതും കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാത്തതും രാഷ്ട്രത്തിനു ഭൂഷണമാകില്ലെന്നും എഡിറ്റോറിയൽ ലേഖനം നിർദേശിക്കുന്നു. ചൈനീസ് ജനസംഖ്യയുടെ 18 ശതമാനത്തിലധികവും 60 കടന്നവരാണെന്നു ദേശീയ സെൻസസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആയിരം ആളുകൾക്ക് 8.5 എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനനനിരക്ക്. ഇതാദ്യമായാണ് ജനനനിരക്ക് പത്തിൽ താഴെ പോകുന്നത്. 1978ൽ ആയിരം പേർക്ക് 18 എന്ന കണക്കിലായിരുന്നു ജനനനിരക്ക്.

നേരത്തേ ‘ഒറ്റക്കുട്ടി നയം’ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്ന ചൈന, ജനനനിരക്കിലെ കുറവ് പരിഗണിച്ച് 2016 ൽ അതിൽ ഇളവു വരുത്തുകയും ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളാകാമെന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ‌ വീണ്ടും ഇളവു നൽകിയാണ് ഈ വർഷം മൂന്നു കുട്ടികളാകാമെന്ന നിലപാടെടുത്തത്. ഒപ്പം, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അവരെ വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകളിൽ വലിയ സബ്‌സിഡിയും നൽകിത്തുടങ്ങി. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കുട്ടികൾക്കായി വലിയ സബ്‌സിഡികൾ വേറെയും നൽകുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിവാഹമോചനങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കാനും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഉയരുന്ന ജീവിതച്ചെലവും ദൈർഘ്യമേറിയ തൊഴിൽ സമയവും കാരണം ഒരുപാടു കുട്ടികളെ വളർത്താൻ പാടാണെന്നാണു ചൈനീസ് മധ്യവർഗ ദമ്പതികളുടെ പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം.

കുറയുന്ന ജനനനിരക്ക് സാമ്പത്തിക, വ്യാവസായിക മേഖലകൾക്കു പുറമേ പ്രതിരോധരംഗത്തും വൻ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരസേനയാണു ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി. വർഷം തോറും പതിനായിരക്കണക്കിനു പേരെയാണ് ഈ സേന റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിമുടി നവീകരണത്തിനു വിധേയമാകുന്ന ഈ സേനയിൽ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തപോലെ ഇപ്പോൾ യുവസൈനികരെ ആവശ്യമാണെന്നു പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കുറയുന്ന ജനന നിരക്ക് ഇതിനും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കും.

English Summary: Researcher questions China's population data, says it may be lower