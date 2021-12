ഇന്ത്യയെ പേടിപ്പിക്കാനയച്ച യുഎസ് പടക്കപ്പലുകൾ: കവചം തീർത്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ

1971ലെ ബംഗ്ലാ വിമോചന യുദ്ധത്തിന്റെ സുവർണജൂബിലി വാർഷികം രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയാണിത്. ഇന്ത്യൻ യുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധവിജയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 1971ലേത്. ഏതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ വച്ചളന്നാലും നാണം കെടുന്ന പരാജയമായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാനെ കാത്തിരുന്നത്. പാക്ക് സേന നിരന്തര പീഡനങ്ങളും വേറുകൃത്യങ്ങളും പുലർത്തിപ്പോന്ന കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാൻ മോചിക്കപ്പെട്ടു. യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾ കീഴടങ്ങിയതായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ജഗ്ജീത് സിങ് അറോറയ്ക്കു മുന്നിൽ പാക്ക് സേനാ നായകനായ എ.എ.കെ നിയാസി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന ചിത്രം സമ്പൂർണ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറി. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനു ശേഷം ‘പെർഫക്ട് വാർ’ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന യുദ്ധമാണിതെന്ന് രാജ്യാന്തര യുദ്ധ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യാ –പാക്ക് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തെ വൻശക്തികളായ യുഎസ്, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നിവരുടെ പൂർണ ശ്രദ്ധ ഈ യുദ്ധത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് യുഎസ് നയിച്ച ചേരിയിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗമായിരുന്ന പാക്കിസ്ഥാനോട് അമേരിക്ക പരിഗണന പുലർത്തി. യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അഴിമതിയാരോപണം കാരണം രാജിവച്ച ഒരേയൊരു പ്രസിഡന്റായ റിച്ചഡ് നിക്സനായിരുന്നു അന്ന് അധികാരത്തിൽ. ഇന്ത്യയോട് അത്ര താൽപര്യം പുലർത്തിയ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല നിക്സൻ. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ, പല രാജ്യങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയോടുള്ള വിരോധമല്ല, മറിച്ച് ഭൗമനയതന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാലായിരുന്നു ഈ പിന്തുണ.

എന്നാൽ ചേരി ചേരാ നയം അനുവർത്തിച്ച ഇന്ത്യ അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ–യുഎസ്എസ്ആർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ് ട്രീറ്റിയിലൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി അടുപ്പം പുലർത്തി. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സേന വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തി. ഇതു നിക്സനെ നന്നായി ചൊടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യ–പാക്ക് യുദ്ധം ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും മാത്രം കാര്യമാണെന്നും മറ്റുള്ളവർ ഇടപെടേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് നിലപാട്. ഇക്കാര്യം മോസ്കോ വാഷിങ്ടനിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈന ഇടപെടുമെന്ന് യുഎസ് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതുമുണ്ടായില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണു തങ്ങളുടെ ഏഴാം കപ്പൽപടയെ യുഎസ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കു വിട്ടത്. യുഎസ്എസ് എന്റർപ്രൈസ് എന്ന വമ്പൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാനി. 90 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി ഈ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ട്രോയറുകൾ, 2000 മറീനുകൾ അടങ്ങിയ ആംഫിബിയസ് അസോൾട്ട് ഷിപ്പുകൾ, ന്യൂക്ലിയർ അറ്റാക്ക് സബ്മറൈൻ തുടങ്ങിയവയും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. യുഎസ് ഇന്ത്യയിൽ അധിനിവേശം നടത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹം പരന്നു തുടങ്ങി. പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രചരണം രാജ്യത്തു നടത്തി. ഇന്ത്യയിൽ യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ ഒരു വികാരവും അക്കാലത്തു രൂപപ്പെട്ടു.

ഇതേത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ ഒരു വൻഫ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അഡ്മിറൽ വ്ലാഡിമിർ ക്രുഗ്ല്യകോവിന്റെ കമാൻഡിലായിരുന്നു ഫ്ലീറ്റിന്റെ വരവ്. രണ്ട് ക്രൂയിസറുകൾ, 6 മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാവിക പേടകങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. സോവിയറ്റ് സേന നിലയുറപ്പിച്ചതു കണ്ട് യുഎസ്എസ് എന്റർപ്രൈസും ഏഴാം കപ്പൽപടയും പിന്തിരിഞ്ഞു. ഈ സംഭവം യുഎസ് നയതന്ത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളിലൊന്നാണെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യ–യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ പിന്നീടുള്ള കുറച്ചുവർഷങ്ങളിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഇതുമൂലമുണ്ടായി.

English Summary: The 1971 war: When Richard Nixon and Henry Kissinger failed to 'scare off' the Indians