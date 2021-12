താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ‘വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ’ അമേരിക്ക, ഇനി ശ്മശാനത്തിലേക്ക്

ഒരുകാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന, പിന്നീട് താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്ത 24 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളെല്ലാം വിവിധ ഭാഗങ്ങളാക്കി അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം അരിസോണയിലെ വിമാനങ്ങളുടെ ശ്മശാനമായ ഡേവിസ് മൊന്താന്‍ വ്യോമ സേനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കെത്തിച്ചു. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകള്‍ക്കിടെ നാല് റഷ്യന്‍ നിര്‍മിത മി 17 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും 17 എംഡി 530 എഫ് ലിറ്റില്‍ ബേഡ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ അമേരിക്ക വ്യോമമാര്‍ഗം കടത്തിയ വിവരം ദ വാര്‍ സോണ്‍ ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.



സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച വിമാനങ്ങളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളുമാണ് അരിസോണയിലെ വിമാനങ്ങളുടെ പൊളിക്കല്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഇവിടേക്ക് ഒരിക്കല്‍ എത്തിക്കുന്നവ പിന്നീട് സമയാനുസൃതമായി പൊളിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് രീതി. അമേരിക്കയുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നീക്കങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഖത്തറില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യുഎസ് ഡിഫന്‍സ് സെക്യൂരിറ്റി കോര്‍പറേഷന്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ഓഫിസാണ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ അരിസോണയിലെത്തിക്കുന്ന നീക്കത്തിനും ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത്.

അഫ്ഗാന്‍ സേനയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന എത്ര മി 17, എംഡി 530എഫ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ അരിസോണയിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ അമേരിക്കക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ അഫ്ഗാന്‍ അധിനിവേശം അവസാന നാളുകളിലായ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വ്യോമസേനയുടെ പക്കല്‍ 13 മി 17, 49 എംഡി 530എഫ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിരീക്ഷക ഏജന്‍സിയായ സ്‌പെഷല്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഫോര്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ റീകണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ (SIGAR) ആയിരുന്നു ഈ കണക്ക് പുറത്ത് വിട്ടത്.

അതേസമയം, കൂടുതല്‍ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യ സംഘത്തിന്റെ പക്കലുള്ള ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലെന്ന് ഇവര്‍ തുറന്നുപറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താലിബാന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് കുറഞ്ഞത് ആറ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കായി രാജ്യത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു എന്നും സിഗാർ പറയുന്നു. അതേസമയം, രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കെന്ന പേരില്‍ കൊണ്ടുപോയ അഫ്ഗാന്‍ വ്യോമസേന ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളുടെ എണ്ണം 25 ഓളം വരുമെന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.

പ്ലാനെറ്റ് ലാബില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഓഗസ്റ്റില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ടെര്‍മെസ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുറഞ്ഞത് 19 മി 17 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നു എന്ന് ദ വാര്‍ സോണ്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. ഇതില്‍ കുറച്ച് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളെങ്കിലും ഉസ്‌ബെക്ക് സര്‍ക്കാരിന്റെയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നിയന്ത്രണം സ്വന്തമാക്കിയ താലിബാന്‍ 12 മി 17 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം, അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ കറുത്ത കുതിരകളായ യുഎച്ച്-60 ബ്ലാക്ക് ഹോക്കുകളില്‍ ഒന്നു പോലും അരിസോണയിലെ പൊളിക്കല്‍ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇവ അമേരിക്കയുടെ ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ താവളങ്ങളില്‍ സൂക്ഷിക്കാനും സഖ്യ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാനുമുള്ള സാധ്യതയും സജീവമാണ്.

മുന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ വ്യോമസേനയ്ക്ക് അമേരിക്ക നല്‍കിയ പോര്‍വിമാനങ്ങളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന സമ്മര്‍ദം അമേരിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരിന് മേല്‍ ശക്തമാണ്. സമീപ ഭാവിയില്‍ അരിസോണയിലെ വിമാനങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പിലേക്ക് മുന്‍ അഫ്ഗാന്‍ സേനയുടെ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും വിമാനങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തു നിന്നും ഇനിയും എത്താനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നു.

English Summary: Dozens Of Afghan Helicopters Have Now Arrived At The U.S. Air Force’s Boneyard