ചരക്കുകപ്പലുകളിലെ കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ ക്രൂസ് മിസൈല്‍ വിന്യസിച്ച് ലോകത്തെവിടേക്കും എത്തിക്കാന്‍ ചൈനക്കാവുമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍. ചൈനീസ് ചരക്കുകപ്പലുകള്‍ വഴി ലോകത്തെ ഏതാണ്ടെല്ലാ രാജ്യാന്തര തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും ചൈനക്ക് വിദഗ്ധമായി ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍ എത്തിക്കാനാകും. ലോകത്തെവിടെയും അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും നടത്താന്‍ ഇതുവഴി ചൈനക്കാകുമെന്നും ദ സണ്ണിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഏഷ്യന്‍ സൈനിക കാര്യ വിദഗ്ധനായ റിക്ക് ഫിഷര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.



സാധാരണ ചരക്കുകപ്പലുകളില്‍ ഏതിനേയും സൈനിക നീക്കത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധ്യതയാണ് ഈയൊരു ഒളിച്ചുകടത്തലിലൂടെ ചൈനക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങള്‍ക്കായി ലോകത്തെവിടെയും വിന്യസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ട്രോജന്‍ കുതിരകളായാണ് ഈ കണ്ടെയ്‌നര്‍ ക്രൂസ് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

കപ്പലുകളില്‍ മാത്രമല്ല ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള വെയര്‍ഹൗസുകളിലും സാധാരണ ചരക്കു കണ്ടെയ്‌നര്‍ എന്ന വ്യാജേന എത്ര വര്‍ഷം വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാനും അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം നടത്താനും ഇതുവഴി ചൈനക്ക് സാധിക്കും. ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കു നേരെയും അന്തര്‍വാഹിനികള്‍ക്കു നേരെയും മിന്നലാക്രമണം നടത്താന്‍ ചൈനക്കാകും.

ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കണമെങ്കില്‍ ചൈനയില്‍ നിന്ന് മിസൈല്‍ പോലും പുറപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന നിലയാണ് ഇത് വരുത്തുന്നത്. തയ്‌വാനെതിരെ സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാന്‍ പോലും ചൈന ഇത്തരം കണ്ടെയ്‌നര്‍ മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനിടയുണ്ടെന്നും റിക്ക് ഫിഷര്‍ പറയുന്നു.

മിസൈല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുരോഗതിയെ തുടര്‍ന്ന് ചെറു റോക്കറ്റ് എൻജിനുകളും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും യാഥാര്‍ഥ്യമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കണ്ടെയ്‌നര്‍ മിസൈലുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമായത്. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ബ്രിട്ടന്‍ തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളും ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കണ്ടെയ്‌നര്‍ മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ചരക്കു കണ്ടെയ്‌നറില്‍ കൊള്ളുന്ന പാകത്തിന് മിസൈല്‍ നിര്‍മിച്ചെന്ന് 2016ലാണ് ആദ്യമായി ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നത്. ലോങ് റേഞ്ച് ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍ കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ ഒതുക്കി നിര്‍മിക്കുന്നതില്‍ 2019ല്‍ ചൈന വിജയിച്ചിരുന്നു.

അറ്റ്‌ലാന്റിക്കിലും ആഫ്രിക്കന്‍ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ചൈന ബോധപൂര്‍വമായ ശ്രമങ്ങള്‍ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജിബൗട്ടിയില്‍ ചൈനീസ് സൈനിക കേന്ദ്രം വരുന്നത്. ആഫ്രിക്കയുടെ അറ്റ്‌ലാന്റിക് തീരത്തെ ആദ്യത്തെ ചൈനീസ് നാവിക കേന്ദ്രം ഇക്വറ്റോറിയല്‍ ഗിനിയയില്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് പദ്ധതിയേയും പല രാജ്യങ്ങളും ആശങ്കയോടെയാണ് കാണുന്നത്. കംബോഡിയ, മ്യാന്മര്‍, തായ്‌ലൻഡ്, സിംഗപൂര്‍, ഇന്തൊനീഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാന്‍, ശ്രീലങ്ക, യുഎഇ, കെനിയ, സീഷെല്‍സ്, ടാന്‍സാനിയ, അംഗോള, താജിക്കിസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് പദ്ധതിയില്‍ പെന്റഗണ്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: China Hides Secret Missile Systems in Cargo Containers for 'Surprise' Attack Anywhere