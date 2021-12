പാക്കിസ്ഥാന്റെ കൊടും ക്രൂരതകൾ ലോകത്തെ അറിയിച്ച ആർച്ചർ! ബ്ലഡ് ടെലിഗ്രാമിന്റെ കഥ

ഇന്ന് 1971ലെ ബംഗ്ലാ വിമോചന യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ സുവർണജൂബിലി കടന്നുപോകുന്നു. 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ ദിനത്തിൽ പാക്ക് സൈന്യത്തെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ സേന ബംഗ്ലാ മണ്ണിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിനു ശേഷമുള്ള പെർഫക്ട് വാർ എന്നു വിളിക്കാവുന്ന യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ മുന്നിട്ടു നിന്നു. ഒടുവിൽ കീഴടങ്ങിയതായുള്ള പത്രം ഇന്ത്യൻ സൈന്യാധിപൻമാരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചുമതലയുള്ള ലഫ്.ജനറൽ നിയാസി ഒപ്പുവച്ചതോടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ പുതിയ യുഗം തുടങ്ങി. പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യമായ പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒരു പുതുരാജ്യം.



സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ ഓർമകൾക്കൊപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ടെലിഗ്രാമിന്റെ സുവർണജൂബിലി കൂടിയാണു കടന്നു പോകുന്നത്. ആ ടെലിഗ്രാം ഇന്നു ബ്ലഡ് ടെലിഗ്രാം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. യുഎസിന്റെ വിദേശകാര്യവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആർച്ചർ ബ്ലഡാണ് ആ ടെലിഗ്രാം എഴുതിയത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലദേശിൽ നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളുടെ ചരിത്രസാക്ഷ്യമാണു ബ്ലഡ് ടെലിഗ്രാം.

ബംഗ്ലദേശ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെന്ന നിലയിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന 1970ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയാണു പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും തമ്മിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ രൂക്ഷമായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ ബംഗബന്ധു ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്‌മാന്റെ അവാമി ലീഗിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ നേതാക്കൾ തയാറായില്ല. തുടർന്ന് അവാമി ലീഗിനെയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെയും അടിച്ചമർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ കടന്നു. ഇങ്ങനെ അവർ രൂപീകരിച്ച മർദ്ദകമുറയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ സേർച്‌ലൈറ്റ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലദേശിലുടനീളം കൊലപാതകങ്ങളും കൊടിയ പീഡനങ്ങളും പാക്ക് സൈന്യം അഴിച്ചുവിട്ടു. സാധാരണക്കാർ മുതൽ സർവകലാ പ്രഫസർമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചിന്തകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബംഗ്ലാ ബൗദ്ധികസമൂഹം വരെ ക്രൂരതകൾക്കിരയായി. 1971 മാർച്ചിലാണ് ഈ നടപടി ഉടലെടുത്തത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മാനസികമായി എന്നന്നേക്കുമായി ബംഗ്ലാ ജനത അകലാൻ ഓപ്പറേഷൻ സേർച്‌ലൈറ്റ് കാരണമായി.

അക്കാലത്ത് കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനം ധാക്കയിലെ യുഎസ് കോൺസുൽ ജനറലായിരുന്നു ആർച്ചർ ബ്ലഡ്. ഭാവിയിൽ കിഴക്കൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അംബാസഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയാണു കണ്ടുവച്ചിരുന്നത്. ഷിക്കാഗോയിൽ ജനിച്ച ആർച്ചർ ബ്ലഡ് വെർജീനിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു ബിരുദം നേടിയ ശേഷം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് യുഎസ് നാവികസേനയിൽ ഓഫിസറായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം യുഎസ് വിദേശകാര്യവകുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി.

ധാക്കയിൽ കോൺസുൽ ജനറലായി 1970ൽ ചാർജെടുത്ത ആർച്ചർ ബ്ലഡ് ഓപ്പറേഷൻ സെർച് ലൈറ്റിന്റെ സമയത്ത് ബംഗ്ലദേശിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ധ്വംസനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പാക്ക് സൈന്യം ഇവിടെ വമ്പിച്ച ക്രൂരതകളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം യുഎസ് അധികൃതരോട് നിരന്തരം അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, അക്കാലത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായ റിച്ചഡ് നിക്‌സൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായ യാഹ്യാ ഖാനുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തിയ ആളായിരുന്നു. നിക്‌സനേക്കാൾ കരുത്തനും യുഎസിന്റെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഹെൻറി കിസിഞ്ചർ പാക്കിസ്ഥാനെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നയതന്ത്ര ഉപാധിയായാണു കണ്ടിരുന്നത്. ശീതയുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരുന്ന അക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനു മുന്നിൽ ഒരു തടയണ സൃഷ്ടിക്കാൻ ചൈനയുമായി നല്ല ബന്ധം വേണമെന്ന് കിസിഞ്ചർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പാക്കിസ്ഥാൻ വഴിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടി. ഇന്ത്യയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി യുദ്ധസമയത്ത് ഉടലെടുത്ത ദൃഢസൗഹൃദവും യുഎസ് അധികൃതരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ആർച്ചർ ബ്ലഡിന്റെ അറിയിപ്പുകൾ അവർ അവഗണിച്ചു.

എന്നാൽ, തികഞ്ഞ മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായ ആർച്ചർ ബ്ലഡ് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി തന്റെ കരിയറും നോക്കിയിരിക്കാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം 1971 ഏപ്രിൽ ആറിന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഒരു ടെലിഗ്രാം സന്ദേശം വാഷിങ്ടനിലേക്കയച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചെയ്തികൾ എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞുള്ള ആ സന്ദേശത്തിൽ ധാക്കയിലെ യുഎസ് വിദേശകാര്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ 20 പേർ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്ലഡ് ടെലിഗ്രാം എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ആ സന്ദേശം യുഎസ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൽ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷഭാഷ ഉപയോഗിച്ച സന്ദേശമാണ്.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ ആർച്ചർ ബ്ലഡിനെ ധാക്കയിൽ നിന്നു തിരികെ വിളിക്കുകയും അപ്രധാനമായ തസ്തികയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയമിക്കുകയുമാണ് യുഎസ് അധികൃതർ ചെയ്തത്. തിളക്കമാർന്ന ഒരു കരിയർഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികഭാവിയെ ആ ടെലിഗ്രാം വിപരീതമായി ബാധിച്ചു. 1981ൽ അദ്ദേഹം സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു. 2004ൽ ആ മനുഷ്യസ്‌നേഹി ആർട്ടീരിയൽ സ്‌ക്ലീറോസിസ് എന്ന അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ ആർച്ചർ ബ്ലഡ് തങ്ങളോടു പ്രകടിപ്പിച്ച അനുതാപം ബംഗ്ലദേശ് ജനത പിൽക്കാലത്ത് തിരിച്ചറിയുകയും അദ്ദേഹത്തോട് അവർ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണവാർത്ത വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണു ബംഗ്ലാ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബ്ലഡിന്റെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങിൽ ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നയതന്ത്രസംഘം ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. 2005ൽ ബംഗ്ലദേശി അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സർവീസസ് പുരസ്‌കാരം നൽകി അദ്ദേഹത്തെ മരണാനന്തരം ആദരിച്ചു. 2005ൽ ധാക്കയിലുള്ള യുഎസ് എംബസിയുടെ അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി ബ്ലഡിന്റെ പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Role of USA in the Indo-Pak War of 1971