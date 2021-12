ഒരു ലക്ഷം സൈനികർ, എസ്–400 വിന്യസിച്ച് റഷ്യ? മൂന്നാം ലോകയുദ്ധമെന്ന് ഭീഷണി

കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യവും മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുമായ യുക്രെയിനിൽ അധിനിവേശം നടത്താൻ റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നത് മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിലേക്കു നയിക്കുമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ മന്ത്രിയും മുൻ ചാരസംഘടനാ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ യൂലിയ ലാപുടിന. അൽപം അതിശയോക്തി പറഞ്ഞ വിലയിരുത്തലാണെങ്കിലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ അശാന്തി പടരുകയാണ്. യുക്രെയ്നെ ഏതുനിമിഷവും ആക്രമിക്കും എന്ന നിലയ്ക്കാണു റഷ്യ അതിർത്തിയിൽ സേനാവിന്യാസം കൂട്ടുന്നത്. സംഭവം യൂറോപ്പിലാകെ ചലനമുണ്ടാക്കുമെന്നും പ്രത്യേകിച്ച ബാൽക്കൻ മേഖലയിൽ ഇതിന്റെ അലയൊലികൾ രൂക്ഷമാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്.



യുദ്ധമേഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയിൽ. ഒരു ലക്ഷത്തോളം സേനാവിഭാഗങ്ങളെയാണു അതിർത്തിയിലേക്കു റഷ്യ നീക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ആരോപിക്കുന്നു. എസ് 400 ഉൾപ്പെടെ മിസൈൽ വേധ സംവിധാനങ്ങളും ടാങ്കുകളും വിമാനവേധ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതു നിമിഷവും അതിർത്തി കടന്നുകയറാൻ തയാറായാണ് റഷ്യം സൈന്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നത്.

നാറ്റോ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ യുക്രെയ്ൻ ഒരുങ്ങുന്നതാണു റഷ്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്. 1991ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞതാണു യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യം യുക്രെയ്ൻ. എന്നാൽ യുക്രയ്ന്റെ ന‌യതന്ത്രബന്ധങ്ങളിൽ ഇടപെടലുകൾ റഷ്യ തുടർന്നു പോന്നു. നാറ്റോ സഖ്യത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ ചേരുന്നത് റഷ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്തിടെ ഇതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായത് റഷ്യയെ നന്നായി ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

2014ൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങളാണ് ക്രിമിയൻ‌ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു നയിച്ചത്. യുക്രെയ്ന്റെ അന്നത്തെ റഷ്യൻ അനുകൂല പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വിക്ടർ യാനുകോവിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാനുള്ള ജനാഭിലാഷം മാനിക്കാതെ റഷ്യ നയിക്കുന്ന യൂറേഷ്യൻ ഇക്കണോമിക് യൂണിയനിൽ ചേരാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ഇതു വൻ കിട ജനകീയപ്രക്ഷോഭത്തിനു കാരണമായി. യൂറോമൈദാൻ പ്രക്ഷോഭം എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ പ്രക്ഷോങം യാനുകോവിച്ചിന്റെ രാജിയിലേക്കു നയിച്ചു. എന്നാ‍ൽ ഇതിനോട് സൈനികമായാണു റഷ്യ പ്രതികരിച്ചത്. അന്ന് യുക്രൈന്റെ ഭാഗമായ ക്രിമിയയിലേക്കു കടന്നു കയറിയ റഷ്യൻ സേന പ്രദേശം റഷ്യയിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് സൈനികവും ആത്മവിശ്വാസപരവുമായ ഗുണം റഷ്യയ്ക്കു നൽകുകയും നേതാവെന്ന നിലയിൽ അനിഷേധ്യനായുള്ള പുടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ധനമാകുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം അധിനിവേശത്തിലൂടെ മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്.

എന്നാൽ യുഎസും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും റഷ്യയ്ക്കുമേൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോഴും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ജി7 എന്നിവർ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ റഷ്യയ്ക്കു താക്കീതു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ യുക്രെയ്നെ ആക്രമിക്കുന്ന പക്ഷം നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് മൂന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

സൈനികപരമായി റഷ്യ യുക്രെയ്നേക്കാൾ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നു .യുക്രെയ്ന്റെ നാലിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള സൈന്യമുണ്ട് റഷ്യയ്ക്ക്.കൂടാതെ യുക്രെയ്ന്റെ അതിർത്തി രാജ്യമായ ബെലാറസ് റഷ്യയുടെ സഖ്യരാജ്യമാണ്. ക്രിമിയ കൈയിലായത് നാവികമായ മുൻതൂക്കവും അവർക്കേകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കിഴക്കൻ യുക്രെയ്ൻ മേഖലയായ ഡോൺബാസ് വിഘടനവാദ പോരാട്ടത്തിലുമാണ്. വിഘടനവാദി സംഘടനകളായ ഡോണെസ്ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്, ലുഹാൻസ്ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവർക്ക് ശക്തമായ റഷ്യൻ‍ പിന്തുണയുമുണ്ട്. മിസൈൽ പോലെയുള്ള ആധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ റഷ്യയുടെ അടുത്തെങ്ങുമെത്തില്ല യുക്രെയ്ന്റെ കരുത്ത്.

English Summary: Ukraine: A full invasion by Russia could trigger World War Three, warns government minister in Kiev